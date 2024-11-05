文策院TCCF開幕 文化部長李遠：台灣的OTT時代來了

文策院主辦的「2024 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」5日在南港展覽館二館開幕，今年共有來自全球 50 國 600 件企畫案報名、101個展攤齊聚，以及超過 300 位來自 30 國國際專業人士、媒體、買家參與洽商。

文策院運用加強投資文化創意產業實施方案與中華電信合組的30億「中華數位文創基金」，也在「2024 TCCF 創意內容大會」宣佈通過審議，即將啟動。未來除了透過資金支持台灣優質影視團隊及專案獲得資源外，也將協助影視IP開發、劇本孵育、影視製作、國際市場發行等面向，強化台灣文化內容產業發展。

文化部長李遠今天雖然列席立法院院會，但特別在中午休息時趕來出席發布會，李遠說，除了恭喜中華電信在今年金鐘獎大獲全勝，同時也要宣布，文化部爭取第2個100億國發基金已獲國發會通過將正式啟動，另外文策院與中華電信1年前簽署合作共組文化內容產業基金30億元的備忘錄，文策院的 9 億元部分也在近日獲審議通過。

李遠表示，從今年金鐘獎可以看出一個趨勢，「大家已經不再講哪家電視台跟哪家電視台競爭，而是講哪家平台跟哪家平台競爭」，比如說台灣大哥、遠傳或者是中華電信，「代表台灣的OTT的時代來臨了」。

「今天是我最快樂的一天。」李遠表示，文策院成立 5 年，第一期國發基金至今累計核准221件，國發基金投資65.11億元，滾動民間資金高達141.51億元，作為文化部長在今天能看見文化內容的投資往前邁進一步，有更多的資源可以投入影視及所有文創產業，除了感到非常開心，也相信台流短期內即將起飛。

在 「2024 TCCF 創意內容大會」第一天，文策院與新、韓兩組織發布合作計畫，將共同推動台灣影視內容開發、專業人才培育與國際合作。與新傳媒的合作聚焦在台新影視產業的戰略合作、拓展東南亞市場，並推動創意內容的共同開發；與 GCA 的合作協議則涵蓋資源共享、市場交流及合資製作，促進臺韓文化產業的成長與市場拓展。