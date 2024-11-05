延續超過半世紀 台北松山慈祐宮發獎學金

台北松山慈祐宮日前舉行優秀學子獎助學金頒獎典禮，董事長陳玉峰、董事會成員，以及學子、家長近百人齊聚一堂。得獎者之一，今年政大中文系畢業、現讀台大碩士班的褚郅均表示，獲得獎學金是榮譽也是庇佑，感謝松山媽祖對十三街庄學子的支持，大家心懷感恩，希望將來能回饋社會。

這已是褚郅均第三次申請松山慈祐宮獎學金，他表示，會存下以備不時之需。就讀台師大社教系二年級的陳品壬則自高中起便開始申請此獎學金，很感謝松山慈祐宮的獎學金，激勵他學習更加努力，這筆獎學金未來將用於買教科書。

慈𧙗宮慈善組召集人徐年修表示，今年有3003位同學獲頒獎學金，希望藉此拋磚引玉，鼓勵學子在課業上持續精進，運用教育的力量改變命運，並在未來將所學回饋社會，讓台灣更美好。他同時感謝董事會和董事長對教育與社會發展的支持，讓這項延續了50多年的獎學金傳統得以持續推動。

董事長陳玉峰指出，松山慈祐宮每年頒發兩次獎學金，申請人數逐年增加，尤其今年獎學金加碼後，一年約需投入2400萬元。儘管經費增加，幸好松山媽祖香火鼎盛，董事會仍能秉持媽祖慈悲的精神持續行善。他表示，除了獎學金外，松山慈祐宮每年也舉辦多項慈善活動，包括急難救助、冬令救濟愛心物資發放，並定期捐贈醫療和消防器材給市政府，持續關懷社會。