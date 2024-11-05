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咖哩粉驗出蘇丹紅 教部：學校營養午餐暫緩使用
濟生公司特調咖哩粉檢出有致癌疑慮的蘇丹色素一號，教育部今天表示，已函請學校營養午餐暫緩使用飛馬牌咖哩粉至114年1月20日，以確保學校午餐安全及維護師生健康。
濟生公司斗六廠「特調咖哩粉」日前遭檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，台北市、新北市、台中市、桃園市、基隆市等縣市教育局處相繼公布，暫緩學校營養午餐使用辣椒粉及咖哩粉等調味料。
教育部今晚透過文字回應中央社，查經衛生單位檢驗「濟生股份有限公司」生產的「飛馬牌特調咖哩粉」檢出蘇丹色素一號；為確保學校午餐使用調味品的安全及維護師生健康，教育部今天已函文請學校營養午餐暫緩使用飛馬牌咖哩粉至114年1月20日。
教育部提到，若學校發現食材供應商使用非法添加物，可依學校午餐採購契約規定予以記點、要求繳納違約金，嚴重者終止契約，並依食品安全衛生管理法相關規定裁罰。
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