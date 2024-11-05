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濟生咖哩粉驗出蘇丹紅 雲林縣今宣布營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣衛生局日前到斗六濟生公司追查問題貨品，相關餘料要求專區置放待查。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣衛生局日前到斗六濟生公司追查問題貨品，相關餘料要求專區置放待查。記者蔡維斌／翻攝

濟生公司「特調咖哩粉」被檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，學生營養午餐食安再度受到關注，雲林縣府教育處今天宣布，即日起至明年1月20日學期結束止，學校營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉、咖哩塊調味品，違反規定最重將終止合約。

雲林縣衛生局上月30日獲報，由「濟生股份有限公司斗六廠」生產的咖哩粉驗出蘇丹紅，衛生局到場稽查，調查出該廠原料全由台北總公司提供，斗六廠僅負責生產加工，已移請台北市衛生局追查。

蘇丹紅再度出現在市面，學童營養午餐安全備受關注，雲林縣府教育處今宣布，即日起至明年1月20日學期結束為止，全縣學童營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉及咖哩塊調味品，若廠商違反規定，最重將要求終止合約。

咖哩粉 蘇丹紅 衛生局

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