蘇丹紅風爆再起 宜蘭縣宣布營養午餐全面禁用辣椒粉、咖哩粉塊

高雄市衛生局日前又查獲咖哩粉檢出蘇丹紅色素，宜蘭縣政府最近稽查學校營養午餐都沒有使用違法蘇丹紅所製成的產品，今天更決定從即日起至明年1月20日，要求團膳業者禁用辣椒粉、咖哩粉，後續視情況再研議恢復使用時間。

縣府教育處表示，從今年9月開學起，學校午餐聯合稽查小組查核學校午餐使用食材，皆無使用含有違法蘇丹紅所製成的相關產品，而且為了防止違法蘇丹紅色素進入校園，即日起要求團膳業者禁用辣椒粉、咖哩粉（含咖哩塊）等調味品。

教育處表示，會持續落實與衛生局及農業處辦理聯合稽查，嚴格把關防止問題食材流入校園，並將此案列為稽核重點項目，同時也提醒學校與團膳業者提高警覺，隨時注意食藥署官網設置的「辣椒粉檢出蘇丹色素不合格專區」，避免採購或與使用到已揭露違規業者的產品。