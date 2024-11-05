校園防制電子煙遇困境 教團促修法增設罰則

國教行動聯盟今天表示，校園防制電子煙面臨檢測手段缺乏、完備懲戒依據不足等困境，建議立法院修法增設持有電子煙罰則，並加強網路銷售查緝。

國教盟發布新聞稿指出，台灣於112年修訂「菸害防制法」，全面禁止電子煙及其吸食工具的製造、販賣和供應，違規者可處罰金；但現行法規在實施過程中仍面臨多重挑戰與執行困難，無法有效遏制電子煙在校園滲透。

關於學校面臨的管理挑戰，國教盟舉例，有些學生會利用漏洞逃避處罰，在突擊檢查時迅速丟棄電子煙，聲稱並非自己所有，校方難以對此追溯；學校無法配備足夠的電子煙檢測設備，雖有校規可懲處電子煙違規，但對持有行為難以有效處理，現有法律也並無明確罰則。

為遏制電子煙問題擴散，國教盟建議立法院修法，將「持有電子煙」列為違法行為，對未滿20歲者和成年青少年區分處罰，讓校方有法可依；同時要求網路平台自查電子煙廣告和銷售情況，並對違規行為實施高額罰款，同時加強校園周邊實體商店的查緝力度。

國教盟呼籲，應設立全國統一的校園懲戒標準，針對攜帶或使用電子煙的學生逐步設置懲戒措施，首次違規即通知家長，重複違規則參加輔導課程，確保家長能及時參與管控；建議學校配備電子煙與毒品檢測設備，以便快速識別電子煙中是否含有毒品成分。