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台灣波蘭高教論壇首度在台舉行 盼深化學術交流

中央社／ 台北5日電

由台灣與波蘭合作的高等教育論壇今年首度在台舉行，波蘭科學院院長率團來台，雙方希望透過論壇，持續深化台波雙邊高教及研究機構的學術交流及合作。

教育部發布新聞稿指出，「2024台灣─波蘭高等教育論壇」於今天在台灣科技大學舉行，波蘭科學院院長科納澤夫斯基（Marek Konarzewski）親自率領波蘭學術界重要人士來台與會。

教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟表示，台灣與波蘭教育交流關係密切，截至112年度，波蘭與台灣的大專簽訂有效學術交流協議共173件；台灣與波蘭於111年9月起合作於波蘭華沙辦理第1屆高教論壇後，今年首度在台灣舉行。

今年論壇主題為「邁步向前：人才、研究與未來」，由高等教育評鑑中心基金會董事長李德財介紹台灣高等教育發展概況，接續由台灣、波蘭雙方大學代表針對台波高等教育、研究、人才培育及永續發展等議題交流討論，並分享各自學校的實務經驗。

教育部提到，希望透過論壇，持續深化台波雙邊高教及研究機構的學術交流，並期待促進雙方在教育、研究等多方面的合作，為未來的發展奠定堅實基礎。

教育部 波蘭 高教

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