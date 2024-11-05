驗出蘇丹紅 北北桃學校禁咖哩粉

今年初爆發蘇丹紅食安事件，衛福部食藥署與地方衛生局全面清查，蘇丹紅一度銷聲匿跡，但近日又在濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」中驗出蘇丹色素一號，且已流向九縣市。食藥署說，再次確認檢驗結果今天出爐，如汙染源為薑黃粉，將百分之百抽批檢驗。

飛馬牌特調咖哩粉是上周被新北衛生局驗檢出蘇丹色素一號，要求下架回收，雙北和桃園教育局昨天都宣布學校本學期禁用咖哩粉、咖哩塊、辣椒粉等相關調味品。

立委王育敏昨於立法院衛環委員會質詢，食藥署今年三月公布邊境管制措施，宣稱阻絕蘇丹紅於境外，沒想到近日蘇丹紅事件再起，且又是同一家公司，管制結果破功，要求食藥署加強抽檢比率。

食藥署副署長林金富說，這次濟生「特調咖哩粉」驗出蘇丹紅，食藥署國家檢驗室正再次確認相關原物料，檢驗結果將於今天出爐，目前初步懷疑原料「薑黃粉」遭到蘇丹色素汙染；自印度輸入的咖哩粉早有抽驗規定，但薑黃粉尚未列入檢測名單，如確定這起事件係因薑黃粉遭到汙染，從印度進口邊境檢驗就會百分之百，後端則在賣場市場全面清查。

北市教育局說，北市有三間學校在九月使用過該咖哩粉一次，上月底已請廠商下架，昨天配合衛生局加強查緝，請團膳廠商及學校調整十一月份菜單，禁止使用辣椒粉、咖哩粉（含咖哩塊）等相關調味品，並擴大學校午餐全面禁用辣椒粉及咖哩粉至一一三學年度第一學期結束，以確食品安全。新北教育局全面清查學校並未使用到該批品項，已函文全市各級學校，立即停用該業者相關品項。