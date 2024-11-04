明年學測撞結業式 教育部：高三生應試採公假辦理

114年學測第3日為1月20日，與中小學結業式撞期。對此，教育部表示，今年7月已函請各校及各縣市政府，高三學生20日參加學測均以公假辦理。而作為試場的學校，考量佈置考場需求，考前一日（17日）可另擇周末上課。

114年學測訂於1月18日至20日，但20日也是中小學結業式，有媒體報導，高中校長抱怨教育部訂定行事曆不夠周延，學測撞結業式導致10萬名考生必須請公假考試，考場學校還得邊辦理結業式、邊處理試務。

教育部說明，考量114年春節連假自1月25日（星期六）開始，且確保答題卷送回大考中心需4個工作日，學測成績還要能在2月下旬公告，邀集國教署、部分縣市政府、高中代表、家長團體代表、教師團體代表及人事總處等部會代表召開會議後，決議訂於1月18日（星期六）至20日（星期一）舉辦學測。

針對今年結業式撞學測，高三考生是否必須請公假應試，教育部表示，國教署前已邀請地方政府、教師會及學校代表研商討論，今年7月函請各校及各縣市政府，1月20日高三學生參加學測，均以公假辦理，且不另行辦理補課。

而擔任114學年度學測試場的學校，1月17日（星期五）要布置及開放學生查看試場，教育部說明，可另擇周末採實體或線上授課。若試場學校設有國民中學部、國民小學部，則以學校為單位，統一調整課程。