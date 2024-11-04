「AI協作雙語教學研習」座談會 高雄場11／9文藻登場

有鑑於國內以系為單位之大學入學方式，常令學子無法追尋其真正志趣，國立清華大學（簡稱清華）率先採取彈性變革──「院系並行招生」，自95學年度起開始創立「院學士班」，屬雙專長課程模式，學生修讀所屬學院之第一專長（30至36學分），及全校10個學院所提供的43種第二專長（26至33學分），畢業時可取得所屬學院的學士學位並在畢業證書上註記修讀的2個專長。為了讓同學可以在校內豐富的課程資源更寬廣彈性地選擇自己有興趣的方向，自111學年度起，同學在修讀第二專長之外，亦開放同學修讀2個跨領域學習所框列之學分學程或副修學程（目前跨領域學習共框列10個學分學程或副修學程）。專長課程架構皆經系、院、校級課程委員會審議，擷取各科系基礎必修課程及選修課程之精華；院學士班的學習制度致力協助學生在大學第一年進行適應與定向，藉由多樣化的跨域課程，讓學生更加了解自身興趣與目標，進而設定未來發展方向；透過不同領域的學習與激盪，促使學生融合不同領域的思維方式和專業知識，進而產生跨學科的創新和發展，養成符應時代需求、具備多元能力的跨領域人才。

2024-11-04 15:38