快訊

台74線轎車擋救護車不禮讓 短短2分鐘…狂踩煞車高達27次

「國家徵召無權扮逃兵」 前監委吳豊山接任海基會董座

粉絲哀悼…日知名漫畫家栗橋伸祐辭世 噩耗藏2個月

「AI協作雙語教學研習」座談會 高雄場11／9文藻登場

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
AI協作雙語專家王冠程表示，運用AI技術與語文教育深度結合，將可幫助學生提升雙語能力。記者劉學聖／攝影
AI協作雙語專家王冠程表示，運用AI技術與語文教育深度結合，將可幫助學生提升雙語能力。記者劉學聖／攝影

AI趨勢浪潮來臨，外語溝通能力成為孩子接軌國際、培養競爭力的關鍵，由台北市立大學雙語教學研究中心主辦，中華民國師資培育與教育學會承辦的「AI協作雙語教學研習」座談會，10月起在全國各地展開。本周六將與文藻外語大學雙語教學研究中心共同主辦高雄場活動，將由多位雙語教育的專家學者，共同分享如何運用AI技術幫助學生提升雙語能力，增強台灣學子在全球化環境中的競爭力。

AI協作雙語專家王冠程表示，運用AI技術與語文教育深度結合，將可幫助學生提升雙語能力，王冠程表示，以英文寫作為例，傳統的教學方式常常無法及時提供學生個別化的反饋。而通過AI技術，幫助每位學生建立專屬的個人語言模型，這樣學生可以根據自身的進步情況得到針對性的反饋，不僅提升文法和字彙能力，更能強化段落組織與內容架構的掌握，並且提供強化英文閱讀九大素養的AI人工智能訓練系統，本套系統已在全台如高雄中學、政大附中、新竹曙光中學等等多所高中與大專院校，實際運行並取得優異的成績，未來也規劃前往金門離島地區及台東、花蓮偏鄉，之後也規劃前往其他各縣市舉辦，提供AI雙語教學教育經驗及資源，希望能為離島及本島的老師及學生提供更有效率的數位學習經驗及體驗。

由台北市立大學雙語教學研究中心主辦「AI協作雙語教學研習」座談會，本周六將與文藻外語大學雙語教學研究中心共同主辦高雄場活動，共同分享如何運用AI技術幫助學生提升雙語能力。記者劉學聖／攝影
由台北市立大學雙語教學研究中心主辦「AI協作雙語教學研習」座談會，本周六將與文藻外語大學雙語教學研究中心共同主辦高雄場活動，共同分享如何運用AI技術幫助學生提升雙語能力。記者劉學聖／攝影

台北市立大學 競爭力 英文

延伸閱讀

銷量不如預期？《波斯王子：失落王冠》開發團隊據傳遭Ubisoft解散

新光全國健行x減碳生活節壓軸台北場起走 今年共1800人響應愛地球

柯志恩與高雄年輕人互動 被問如何處理捷運與輕軌

雙語教育應重溝通 學者點名2困境：缺師、錯當英語教學

相關新聞

「AI協作雙語教學研習」座談會 高雄場11／9文藻登場

AI趨勢浪潮來臨，外語溝通能力成為孩子接軌國際、培養競爭力的關鍵，由台北市立大學雙語教學研究中心主辦，中華民國師資培育與...

影／就讀佛大補助7萬！新校長宣布：賴總統補貼多少 佛大就補貼多少

佛光大學新校長趙涵㨗今天就職，面對少子化辦學不易，賴清德政府113年補助私校生每年3.5萬元學費，趙涵㨗在就職典禮中宣布...

教育部長鄭英耀：談大學因材施教 打造國際競爭力 透過品保發展特色

新任教育部長鄭英耀於今（2024）年5月20日就職。面對臺灣高等教育的少子女化、特色發展、國際攬才等議題，大學端該如何因應？臺灣未來的高等教育品質保證制度將朝什麼方向發展？財團法人高等教育評鑑中心基金會（簡稱高教評鑑中心）又該如何協助促進並確保高等教育品質？本期評鑑雙月刊邀請教育部長鄭英耀分享其對於未來高等教育發展的見解與期許。

國立臺灣大學跨領域學習創舉──校學士及院學士制度

社會快速變遷，在資訊高度發展下，單一的知識、被動的接收，已難以因應新興社會需求。根據國立臺灣大學（以下簡稱本校）新生調查結果發現，有40%的新生對於生涯方向感到迷惘，不確定自己的興趣，想要多方探索，但又不知如何能有效的探索。在高度多變與充斥不確定感的現代社會中，跨領域學習成為當代趨勢，教育社會學家Mary Lindenstein Walshok提出「知識無疆界（knowledge without boundary）」的概念，強調跨學科的知識需求對於現代社會的重要性。在全球脈動的驅使下，高等教育從過往的專才教育逐步邁向博才教育，強調推動多元教學型態的重要性。

國立清華大學院學士班於跨領域學習之創新制度

有鑑於國內以系為單位之大學入學方式，常令學子無法追尋其真正志趣，國立清華大學（簡稱清華）率先採取彈性變革──「院系並行招生」，自95學年度起開始創立「院學士班」，屬雙專長課程模式，學生修讀所屬學院之第一專長（30至36學分），及全校10個學院所提供的43種第二專長（26至33學分），畢業時可取得所屬學院的學士學位並在畢業證書上註記修讀的2個專長。為了讓同學可以在校內豐富的課程資源更寬廣彈性地選擇自己有興趣的方向，自111學年度起，同學在修讀第二專長之外，亦開放同學修讀2個跨領域學習所框列之學分學程或副修學程（目前跨領域學習共框列10個學分學程或副修學程）。專長課程架構皆經系、院、校級課程委員會審議，擷取各科系基礎必修課程及選修課程之精華；院學士班的學習制度致力協助學生在大學第一年進行適應與定向，藉由多樣化的跨域課程，讓學生更加了解自身興趣與目標，進而設定未來發展方向；透過不同領域的學習與激盪，促使學生融合不同領域的思維方式和專業知識，進而產生跨學科的創新和發展，養成符應時代需求、具備多元能力的跨領域人才。

面對「未來教育」的挑戰──跨領域及創新能力人才培育之省思

自1980年代到1990年代初期，「I型人才」（I-shaped talents）被認為是企業人才管理的典範，由於具備深度的專業知識，因此能夠以其在專業領域上所擁有的較深理解能力及獨到的見解，擔任起企業管理上下階層間的溝通橋梁，帶領員工完成企業的工作任務。到了1990年代中期，由於企業的快速擴張，除了需要擁有專業知識的人才協助解決問題之外，同時也需要具備通用管理能力的人才領導團隊，於是「T型人才」（T-shaped talents）迅速取代了過去的「I型人才」。「T型人才」的概念源自於1995年美國哈佛大學（Harvard University）商學院教授Dorothy A. Leonard-

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。