「AI協作雙語教學研習」座談會 高雄場11／9文藻登場
AI趨勢浪潮來臨，外語溝通能力成為孩子接軌國際、培養競爭力的關鍵，由台北市立大學雙語教學研究中心主辦，中華民國師資培育與教育學會承辦的「AI協作雙語教學研習」座談會，10月起在全國各地展開。本周六將與文藻外語大學雙語教學研究中心共同主辦高雄場活動，將由多位雙語教育的專家學者，共同分享如何運用AI技術幫助學生提升雙語能力，增強台灣學子在全球化環境中的競爭力。
AI協作雙語專家王冠程表示，運用AI技術與語文教育深度結合，將可幫助學生提升雙語能力，王冠程表示，以英文寫作為例，傳統的教學方式常常無法及時提供學生個別化的反饋。而通過AI技術，幫助每位學生建立專屬的個人語言模型，這樣學生可以根據自身的進步情況得到針對性的反饋，不僅提升文法和字彙能力，更能強化段落組織與內容架構的掌握，並且提供強化英文閱讀九大素養的AI人工智能訓練系統，本套系統已在全台如高雄中學、政大附中、新竹曙光中學等等多所高中與大專院校，實際運行並取得優異的成績，未來也規劃前往金門離島地區及台東、花蓮偏鄉，之後也規劃前往其他各縣市舉辦，提供AI雙語教學教育經驗及資源，希望能為離島及本島的老師及學生提供更有效率的數位學習經驗及體驗。
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