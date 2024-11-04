影／就讀佛大補助7萬！新校長宣布：賴總統補貼多少 佛大就補貼多少

佛光大學新校長趙涵㨗今天就職，面對少子化辦學不易，賴清德政府113年補助私校生每年3.5萬元學費，趙涵㨗在就職典禮中宣布，「賴總統補貼學生多少錢，佛光大學就補貼多少錢」！佛大成為全國第一所祭出與政府同等補貼學費的私校，學生每年獲7萬元補助，充分體現高教公共化精神。

趙涵㨗博士畢業於美國普渡大學電機系，國際學術界享有卓越成就，在AD科學指標細分項電子電機子領域，位居台灣排名前十的科學家。月前爆發私立大學短報招生缺額風波，原佛大校長何卓飛辭職獲准，總校長楊朝祥等人敦請趙涵㨗接下第八任校長。

趙涵㨗以電機資訊專長背景接下這所人文社會大學，期待帶來改變，典禮祝賀人士坐滿會場，佛光大學董事長慈惠法師、佛光山住持心保和尚、佛光山系統大學總校長楊朝祥、東華大學校長徐輝明、宜蘭大學校長陳威戎、南華大學校長高俊雄等人都到場。

總校長楊朝祥說，此時請到趙涵㨗擔任校長乃因緣俱足，天時地利人和，過去趙校長在東華大學擔任校長，早一步不可能，晚一步因為被挖角也請不到他來，所以是天時；地利是他曾擔任國立東華大學與國立宜蘭大學校長，熟悉台灣東部高等教育，加上本身在教育界累積豐沛人脈。

不是佛教徒的趙涵㨗今天開口致詞時感謝師父信任，充分體現仁慈博愛的精神，讓他這位「異教徒」有機會擔任校長，共同推動學校的成長與發展。

趙涵㨗隨後脫稿宣布，感謝董事會支持新措施，大一學生進入佛光大學，學雜費全免；下學年起二年級到四年級學生，只要「賴總統補貼私立大學學生多少錢，佛光大學就補貼他多少錢」；換言之，今年政府補助每名私校生一年3.5萬元學費，佛光大學從114學年度開始，相對補助每位學生一樣金額。

趙涵㨗強調，佛大每一分錢來自於功德主，絕不浪費，未來要設計適合高齡和在職人士方案，招收全齡教育學生；與全台實驗教育高中合作，吸收實驗教育學生；善用佛光山海內外資源，招收來自佛教國家的國際學生；導入AI人工智慧，協助校內各專業建立跨領域能力。他承諾用心用情陪伴支持每位師生，希望將佛光大學蛻變成類似「日本龍谷大學與美國聖母大學」極富盛名由宗教辦校的綜合大學。