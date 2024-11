113年玉山學者計畫新進學者歡迎暨首屆榮譽狀頒贈盛事

【文.邵盈嘉/高教評鑑中心專員、李巧慧/高教評鑑中心專案經理】

教育部與財團法人高等教育評鑑中心基金會(以下簡稱本會)於2024年8月27日隆重舉辦「新進學者歡迎暨說明會(2024 Yushan Fellow Orientation)」。此盛會目的是為了協助新進學者全面了解玉山學者計畫使命及其所賦予的任務與權益,並詳細闡述教育部及計畫辦公室所提供的後續支援服務。今年,共有涵蓋六大領域,來自8所大專校院的24位新進學者齊聚一堂,為本計畫注入新血與蓬勃的活力。

首次頒贈榮譽狀 表揚玉山(青年)學者卓越成就

活動於時任教育部高等教育司代理司長梁學政的致詞下隆重揭幕。他指出,玉山學者計畫以臺灣最高峰「玉山」命名,象徵著對學者們在學術領域中勇攀高峰、創造卓越成就的殷切期許。梁司長期望透過此計畫,能夠顯著提升臺灣高等教育的國際影響力,將其推向更高的榮耀殿堂。此計畫作為教育部引進國際頂尖人才的重要政策,透過提供具有國際競爭力的薪酬和待遇,積極吸引優秀國際學者來臺任教,進一步促進臺灣學術的蓬勃發展。

本會董事長李德財也親臨活動,向新進學者們誠摯地表達歡迎與祝賀。他指出,2024年上半年該計畫共審核121件申請案,最終通過56件,通過率約為46%。這些學者在嚴謹的審查過程中脫穎而出,充分展現了玉山(青年)學者們的學術實力與研究熱情。李董事長鼓勵學者們不僅要延續以往的卓越表現,還需不斷努力,來回應社會與學界對他們的高度期待。他希望各位學者能於未來學術領域發表更多高影響力的論文,推動國際間合作,為臺灣高等教育的國際聲譽添磚加瓦。

今年,教育部特別為表彰玉山學者及玉山青年學者的卓越成就,由時任代理司長梁學政一一頒發榮譽狀,象徵著玉山(青年)學者在學術界的表現璀璨奪目,備受認可。期盼各位學者在來臺後,能持續發光發熱,展現本獎項的榮耀。

經驗傳承 共創學術新篇章

活動當天邀請3位現任玉山(青年)學者,共同分享他們來臺後的豐富教學與研究經驗,並與新進學者們進行深入交流與切磋。受邀的講者包括國立陽明交通大學國際半導體產業學院的玉山學者岩井洋教授、國立成功大學化學工程學系的玉山青年學者龔仲偉副教授,以及國立清華大學竹師教育學院的玉山青年學者陳伊慈副教授。他們真誠地分享各自在計畫執行過程中的挑戰與收穫,為新進學者提供了寶貴的啟迪與參考。

玉山學者岩井洋教授曾擔任美國電子電機學會會長,在全球半導體產業領域中享有盛名,2021年,他榮獲ECS頒發的Gordon E. Moore獎章,這一殊榮乃是ECS在半導體領域所能授予的最高榮譽,證明他在固態電子領域的卓越成就。岩井洋教授運用他在全球的學術界及商界的豐富人脈與資源,積極推動國立陽明交通大學國際半導體產業學院的發展。在他的牽線下,國立陽明交通大學與日本東京工業大學(現東京科學大學,Institute of Science Tokyo, Science Tokyo)電機學院成功建立了雙聯學位學程,以其多年累積的研究與實務經驗,促進學院的國際化與多元發展。

▲時任高等教育司代理司長梁學政(左)及國立陽明交通大學玉山學者岩井洋教授(右)。

去(2023)年順利通過續期申請的國立成功大學玉山青年學者龔仲偉副教授,也與大家分享了他在臺灣建立研究團隊的豐富心得。自2018年加入玉山學者計畫以來,龔教授的研究團隊專注於金屬有機骨架及相關複合材料的開發,並探討這類孔洞材料在電化學技術與能源工程上的應用。在他的帶領下,團隊目前已從最初的4位成員擴充至20位成員,展現了蓬勃發展潛力。龔教授也在2022年榮獲「111年度吳大猷先生紀念獎」,贏得各界的廣泛肯定。龔教授分享到,作為教師的成就感源自於良好的師生互動與回饋,並強調在帶領團隊時把自己視為努力勤奮的前輩,而非上級主管,鼓勵學生勇於提問。他也擔任學生的支持者,鼓勵參加各類國際研討會,發表研究發現,從中汲取全球不同經驗,提升研究的國際能見度。正如他的座右銘所言:「做自己覺得正確的事、做可以幫助他人的事,然後擇你所愛、愛你所選。」

自香港大學回臺任教的國立清華大學玉山青年學者陳伊慈副教授,主要的研究專長為幼兒學習與教育及幼兒的社會認知發展,她開場引用美國知名童書《亞歷山大和那可怕的、糟糕的、一點也不好、非常糟糕的一天》(Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day),藉此介紹她執行計畫艱辛的第一年。陳教授以其親切生動的方式,分享她如何適應臺灣教學工作,引起現場新進學者強烈的共鳴。她面臨的最大挑戰莫過於對於研究的熱情與教學、行政服務之間的平衡,從頭學習臺灣的行政流程及經費核銷,還要克服使用中文的考驗。然而,陳教授深感臺灣是一個充滿人情味的地方,對於一路以來大家的支援與幫忙心存感激,新師營活動也是她積極建議玉山學者計畫辦公室可以定期舉辦的活動,這不僅有助於學者未來教學及心理調適,還提供諮詢窗口,助力於新進學者的成長與發展。

▲國立成功大學玉山青年學者龔仲偉副教授。

▲國立清華大學玉山青年學者陳伊慈副教授。

圓滿結束 展望未來

本次新進學者歡迎會在學者們熱烈的交流氛圍中圓滿結束,充分展現了學術界的活力與熱情。玉山學者計畫每年將定期舉辦「新進學者歡迎暨說明會」及玉山(青年)學者學術交流活動,旨在促進學者之間的深厚聯絡與合作,並全力協助學者在臺灣的學術旅程得以順利展開。

如此盛會不僅為新進學者提供了交流的平臺,更為未來的學術鋪就信心之路。「2024年玉山學者學術成果分享暨交流會」將於11月舉辦,如欲了解更多活動資訊,請參見玉山學者計畫網站:https://yushan.project.edu.tw/TopTalent。