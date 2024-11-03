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教部推高中法語教育 簽檢定合約、研發教學大綱

中央社／ 台北3日電
教育部積極推動高中法語教育，協助組成法語教師社群，更與法國在台協會簽署檢定合約，並研發教學大綱，強化教師專業能力，期盼讓法語成為台灣學生的國際溝通工具。聯合報系資料照片
教育部積極推動高中法語教育，協助組成法語教師社群，更與法國在台協會簽署檢定合約，並研發教學大綱，強化教師專業能力，期盼讓法語成為台灣學生的國際溝通工具。聯合報系資料照片

教育部積極推動高中法語教育，協助組成法語教師社群，更與法國在台協會簽署檢定合約，並研發教學大綱，強化教師專業能力，期盼讓法語成為台灣學生的國際溝通工具。

教育部今天發布新聞稿指出，法語是聯合國6種官方語言之一，也是世界上第3大使用語言，為提升法語教師的教學專業能力，已協助教師組成「法語種子教師社群」，並辦理教師增能活動。

教育部國民及學前教育署委請台南高商團隊承辦「高級中等學校第二外語教育推動計畫」，落實第二外語素養導向課程與教學，國教署除了推動法語教師培力活動，也與法國在台協會、法語教師協會合作，期望讓法語成為台灣學生掌握國際溝通的重要工具。

國教署表示，今年已研發4學分的高中初階班教學大綱，扣合108課綱核心素養精神與議題融入，將提供更多高中法語教師運用；與法語教師協會合作，辦理「從目標設定到教材應用」法語教師增能工作坊，提供法語教師更完善的教學資源與實務技巧，以提升教學品質。

另外，國教署已與法國在台協會、法國文化協會簽署「法語檢定DELF中學教育版合約」，DELF是法國教育部唯一認證的法語程度鑑定文憑，透過雙邊合約簽署，期望鼓勵更多學生積極學習法語，並有自我檢核語文能力的機會。

教師 教育部 法國

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