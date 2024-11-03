聽新聞
0:00 / 0:00

鮮奶到校馬上喝 師盯場壓力大

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中市議員楊大鋐（左起）、黃佳恬、林昊佑質詢時指出，班班喝鮮奶政策，讓師生好忙。記者趙容萱／攝影
台中市議員楊大鋐（左起）、黃佳恬、林昊佑質詢時指出，班班喝鮮奶政策，讓師生好忙。記者趙容萱／攝影

「班班有鮮奶」政策上路，台中市議員質詢時，批「腦殘政策」，有學校鮮乳配送一到，就要小朋友馬上喝掉，老師壓力好大，也有學生帶多罐保久乳全家分享，還有學校欠豆奶，亂象叢生。教育局長蔣偉民說，近期召集學校開會，提具體建議。

一名國小導師表示，因為該校是勾選「喝鮮奶」，校內又沒有冰箱，怕鮮乳變質，所以鮮乳一宅配到校門口後，即便在上課，也必須暫停上課，衝到校門口領鮮奶，然後帶回教室，盯著小朋友馬上喝掉，鮮奶配送時間不固定，遇上課，課都不用上了，一周二次，感覺是老師的惡夢，而且還持續一整個學期。

市議員黃佳恬說，太平有一校因規模較小選喝鮮乳，校方怕鮮乳變質，鮮乳一到就要小朋友要馬上喝掉，造成老師很大壓力。政府想幫助本土酪農、兼讓小朋友補鈣，結果卻亂象叢生，不但班班有牛奶，之前還有班班有石斑，讓人匪夷所思，最後卻要縣市政府收尾。

市議員林昊佑也表示，許多家長反映，孩子一次帶好幾罐保久乳回家，不但很重，帶回也只喝一罐，其他丟給家人喝，喪失喝牛奶的美意。

市議員楊大鋐說，台中選喝豆奶加鈣的學生，因缺貨未領到。蔣偉民回應，依規定這次學期會提供喝44次豆奶，會在學期末補足，並建議學校分次發。

蔣偉民說，全市240所公立國小，僅17所選擇鮮乳，其他233所選擇備保久乳。鮮奶因為需冷鏈運送與保存，因此用保久乳等替代，原本美意就喪失掉了。下學期是否持續？視中央規定。

朋友 議員

延伸閱讀

拆除重建日南國中老舊校舍 盧秀燕：3大計畫給孩子優質學習環境

台中霧峰光正國小禮堂重建今動土 盧秀燕：再窮不能窮孩子

「班班有鮮奶」之亂！台中到貨馬上喝掉 老師壓力山大

台中教師用中國翻譯繪本惹議 市府：教學應用原版

相關新聞

鮮奶到校馬上喝 師盯場壓力大

「班班有鮮奶」政策上路，台中市議員質詢時，批「腦殘政策」，有學校鮮乳配送一到，就要小朋友馬上喝掉，老師壓力好大，也有學生...

聯合盃作文賽金門初賽 800名學子埋首「筆戰」

「第18屆聯合盃全國作文大賽」金門區初賽今天下午在金城國中登場，今年共有800名學生報名參賽，通過初賽的210名學生，將...

科技助回頭糾錯、個人學習 學界：因材施教有望規模化

黃昆輝教授教育基金會今舉行「因材施教不再是夢想」座談會。國立台中教育大學校長郭伯臣表示，疫情後數位學習被快速接受，加上A...

幼兒園虐待體罰卻連帶受罰 附幼校長不滿被汙名化

「幼教法」、「教保人員條例」修法後，虐待、體罰、不當管教，園所負責人要連坐並公佈姓名。據統計，台北市已有4起附幼違反新法，校長連帶罰6000元，被罰校長難過的說，猶如被汙名化，打擊很大；有校長直言「吃了啞巴虧」，校長協會主張附幼和私幼脫勾，可行嗎？

「班班有鮮奶」之亂！台中到貨馬上喝掉 老師壓力山大

「班班有鮮奶」政策上路，台中市國民黨市議員昨質詢批「腦殘政策」，有學校要配送一來小朋友馬上喝掉，讓老師很大壓力，也有學生...

國教院新院長上任！前華梵大學校長林從一接棒 主責微調108課綱

負責審議中小學課綱、教科書的國家教育研究院於今日舉辦院長交接典禮，由教育部政務次長葉丙成監交，國教院前院長鄭淵全歸建國立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。