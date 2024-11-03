鮮奶到校馬上喝 師盯場壓力大

「班班有鮮奶」政策上路，台中市議員質詢時，批「腦殘政策」，有學校鮮乳配送一到，就要小朋友馬上喝掉，老師壓力好大，也有學生帶多罐保久乳全家分享，還有學校欠豆奶，亂象叢生。教育局長蔣偉民說，近期召集學校開會，提具體建議。

一名國小導師表示，因為該校是勾選「喝鮮奶」，校內又沒有冰箱，怕鮮乳變質，所以鮮乳一宅配到校門口後，即便在上課，也必須暫停上課，衝到校門口領鮮奶，然後帶回教室，盯著小朋友馬上喝掉，鮮奶配送時間不固定，遇上課，課都不用上了，一周二次，感覺是老師的惡夢，而且還持續一整個學期。

市議員黃佳恬說，太平有一校因規模較小選喝鮮乳，校方怕鮮乳變質，鮮乳一到就要小朋友要馬上喝掉，造成老師很大壓力。政府想幫助本土酪農、兼讓小朋友補鈣，結果卻亂象叢生，不但班班有牛奶，之前還有班班有石斑，讓人匪夷所思，最後卻要縣市政府收尾。

市議員林昊佑也表示，許多家長反映，孩子一次帶好幾罐保久乳回家，不但很重，帶回也只喝一罐，其他丟給家人喝，喪失喝牛奶的美意。

市議員楊大鋐說，台中選喝豆奶加鈣的學生，因缺貨未領到。蔣偉民回應，依規定這次學期會提供喝44次豆奶，會在學期末補足，並建議學校分次發。

蔣偉民說，全市240所公立國小，僅17所選擇鮮乳，其他233所選擇備保久乳。鮮奶因為需冷鏈運送與保存，因此用保久乳等替代，原本美意就喪失掉了。下學期是否持續？視中央規定。