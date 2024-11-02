聯合盃作文賽金門初賽 800名學子埋首「筆戰」

「第18屆聯合盃全國作文大賽」金門區初賽今天下午在金城國中登場，今年共有800名學生報名參賽，通過初賽的210名學生，將參加12月15日舉辦的全國總決賽，與各縣市好手一較高下。

今年聯合盃金門區初賽在金城國中開設34個試場，金門縣教育處社教科長王麗娟代表教育處長孫麗琪到場視察比賽情形，並在金城國中校長謝志偉與聯合報教育事業部教學與教材中心經理王譽超陪同下逐一視察試場，為參賽同學加油打氣。

今年考題著重於學生對生活事物的觀察、體驗，以及如何將它轉化成獨特的生命經驗。國小中年級組要分享遊戲時的種種樂趣。高年級組學生則是轉化心境，將生活中的意外變成美麗的小插曲。國七組則是選出最能展現自己的代表字。國八組分享好運加持法。國九組暢談「禮貌的力量」。高中組學生則是分享如何耕耘人生花園，使園中的花朵成長、茁壯，散發獨特的芬芳。

賢庵國小校長黃芸芸表示，今年作文題目普遍貼近生活，應該不難發揮，可能學生在生活中的觀察體會以及自己想法的詮釋會是勝出的關鍵。

金城國中九年級黃思穎選擇將「禮貌的力量」以具體化的方式呈現，寫下名人事例及自己的經驗。黃思穎表示，題目不容易，她也自我反思，自己比較擅長抒情文，還需要加強議論的能力，以及素材的收集。

金城國中八年級的杜豫霏以宗教行為的作用切入，從大眾的看法到自己的看法，再到精神上的追求，探討了如何透過行為改變來獲得好運。杜豫霏表示，對我來說不太好寫，因為平常沒有這樣的經驗，只能靠想像來完成。

柏村國小五年級的梁睿軒寫下了「被同學撞，然後變成朋友的經過」作為他生活中的美好小意外。但他也表示，這樣的題目不太好寫，因為很難聯想。

金門高職家政科三年級的黃姵芸同學，針對「耕耘人生花園」這個題目，以花朵成長所需的水、肥料和陽光，將這三者轉化為抽象的要素，融入「人生花園」的主題之中。她表示，這次的靈感來得很突然，靈光乍現就寫出來了。