國台交維也納演出 團長劉玄詠：來自台灣的禮物

國立台灣交響樂團展開歐洲巡演，第一站前進維也納音樂協會「布拉姆斯廳」，這也是國台交團長劉玄詠上任奧地利代表前最後一次率團演出。劉玄詠表示，國台交動人的樂音是來自台灣的禮物。

「NTSO歐洲以樂會友」交流音樂會上半場由小提琴家曾宇謙領奏韋瓦第的「四季」小提琴協奏曲，曾宇謙是柴可夫斯基國際小提琴大賽銀獎得主，演奏這首膾炙人口的樂作揮灑自如，技巧純熟，音色漂亮；國台交弦樂團緊密交融，音色飽滿流暢，台下觀眾掌聲不斷。

下半場演出台灣旅奧作曲家施捷的「河」三部曲中的第一部「夜色降臨河畔」，曲目從空靈無聲到流水喧嘩，河流隱射生命的延續，施捷以大鍵琴營造潺潺水聲，深具巧思。壓軸演奏作曲家陳樹熙創作「桐花組曲」中的「燈會」以及編創的Ilisin Ongkak，融合台灣元素與西方創作語彙，也讓維也納樂迷聽見台灣。

劉玄詠1日晚間接受中央社記者訪問時表示，他很高興國台交的弦樂團表現出色，「這是數十年台灣音樂教育打下的基礎，今天得以展現在國際友人面前。」劉玄詠也說，台灣自己培養的音樂家像曾宇謙能夠透過音樂會介紹給不同國家的樂迷，特別是音樂之都維也納，意義深遠。

即將上任奧地利代表，劉玄詠十分低調，他表示音樂是世界的語言，文化更是軟實力，「除了科技讓世界豎起大拇指之外，只有文化可以讓世界知道台灣的水準。」劉玄詠說，國立台灣交響樂團走到日本、捷克與奧地利等世界各地演出都是這個名字，「樂團上下更應該有這份文化自信，我們的好要讓世界聽見。」

劉玄詠表示，他在國台交工作30年，從團員、首席到團長，對於國台交感情深厚，「從省交到國台交，樂團一再蛻變，成熟，我相信一棒接一棒，未來只會更好。」劉玄詠預計12月初正式上任奧地利代表，胸壑已有不少文化計畫包括故宮文物借展以及客家八音、南管及北管等交流演出，都是可能的方向。

國台交接下來將前往捷克演出4場，其中捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）會去聆聽國台交在特爾奇（Telc）莊園閣樓大廳的演出，特爾奇這座小城創建於14世紀中葉，至今保存完好的文藝復興時期屋舍，1992年被列為世界遺產。這也是韋德齊的家鄉。