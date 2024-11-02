「班班有鮮奶」之亂！台中到貨馬上喝掉 老師壓力山大

「班班有鮮奶」政策上路，台中市國民黨市議員昨質詢批「腦殘政策」，有學校要配送一來小朋友馬上喝掉，讓老師很大壓力，也有學生一次帶多罐保久乳全家分享，還有學校欠豆奶，亂象叢生。

教育局長蔣偉民表示，目前全市240所公立國小僅17所選擇鮮乳，其他233所選擇備保久乳。鮮奶因為需冷鏈運送與保存，因此用保久乳等替代，原本美意就喪失掉了。由於是獨立招標作業，沒有與學校行政或午餐業務配合，要有其他人力處理分發事宜，預計實施一個學期，近期召集學校開會，提出更具體建議，至於下學期是否持續鮮奶政策，則視中央規定。

黃佳恬說，但這個惡夢還沒結束，老師好忙！太平有一校因規模較小，是喝鮮奶，不論鮮奶何時配送到校，校方怕鮮乳變質，要小朋友要馬上喝掉，這造成老師很大壓力，老師很忙。

黃佳恬指出，她還接到很多陳情電話，小朋友帶好多罐保久乳回來，甚至只喝一罐，其他帶回家，政府的美意本想幫助本土酪農、兼讓小朋友營養補鈣，結果卻亂象叢生，不但班班有牛奶，之前還有班班有石斑，真讓人匪夷所思，這樣腦殘政策最後還不是要各縣市想補救措施。

蔣偉民說，也與學校營午餐招標不同要增加人力來分發，政策上路1個月，預計在近期學校會議估討論，提出具體改善措施

林昊佑指，選擇喝保久乳的學生，許多家長也反映孩子一次帶好幾罐回家，不但重量重，帶回也只喝一罐，其他就丟給家人喝，也喪失喝牛奶的美意。

楊大鋐說，有乳糖不耐症或選擇喝豆奶的學生，目前也因缺貨，一直未領到。蔣偉民回應，依規定這次學期會提供喝44次豆奶，會在學期末補足44瓶，也會建議學校適度分發。