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國教院新院長上任！前華梵大學校長林從一接棒 主責微調108課綱
負責審議中小學課綱、教科書的國家教育研究院於今日舉辦院長交接典禮，由教育部政務次長葉丙成監交，國教院前院長鄭淵全歸建國立清華大學，改由學術副院長顏慶祥代表，將印信交給新任院長林從一。
林從一畢業於美國愛荷華大學哲學系哲學博士，曾任華梵大學校長、成功大學副校長、台北醫學大學人文暨社會科學院院長、北醫大醫學人文研究所所長、政治大學教學通識教育中心主任等職務。
國教院任務包括研修中小學課綱，又為了應時代需求，曾有10年大修課綱的慣例。但今年五月教育部新團隊上任後，部長鄭英耀即表示「沒有118課綱」，僅會在現有108課綱進行調整。
鄭英耀也指出，課綱調整將會融入資訊素養、生成式AI等議題。至於雙語教育，則會考量如何建構日常生活學習環境，或採行分組教學因材施教。
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