國家教育研究院長交棒 前華梵大學校長林從一上任
負責審議中小學課綱、教科書的國家教育研究院，今天舉辦院長交接典禮，由曾任華梵大學校長、成功大學副校長的林從一接棒。
交接典禮在國教院三峽總院區舉辦，教育部次長葉丙成監交，由學術副院長顏慶祥代表（前院長鄭淵全歸建回大學），將印信交給新任院長林從一。
林從一是美國愛荷華大學哲學系哲學博士，行政經驗非常豐富，曾任華梵大學校長、成功大學副校長、成大人文社會科學中心主任、台北醫學大學人文暨社會科學院院長、北醫大醫學人文研究所所長、政治大學教學通識教育中心主任、政大教學發展中心主任等職務。
國教院的任務之一是研修中小學課綱，過去曾有每10年大修一次課綱的習慣，不過教育部長鄭英耀今年5月上任後，多次在公開場合強調，目前沒有「118課綱」的規劃，仍以108課綱為基礎，並因應AI、資訊教育發展進行調整。
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