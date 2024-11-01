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台中致用高中頒新生入學獎學金 總金額達250萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
致用高中校長鄒紹騰(中)頒發早鳥入學獎學金給180位獲獎學生。圖／致用高中提供
致用高中校長鄒紹騰(中)頒發早鳥入學獎學金給180位獲獎學生。圖／致用高中提供

台中致用高中今天頒發113學年度新生入學獎學金，獲獎學生以國中教育會考1A成績進入致用高中機械科就讀，領取12萬元高額入學獎學金，僑生以第一志願錄取該校共113人，僑生入學獎學金共頒發56.5萬元；113學年度新生入學獎學金、繼續獎勵獎學金總金額達250萬元。

另外，就讀美容科、資訊科、資料處理科、餐飲管理科等6位學生，各領取6萬元入學獎學金；致用高中新生多來自鄰近社區國中，捨棄中部明星高中，學生選擇致用就近入學，除了領高額獎學金，也享有完善的師資與設備，每位學生畢業可取得勞動部國家級乙、丙級技術士證照，就學期間獲得許多成長學習機會與取得學校參賽代表機會。

頒獎典禮中校長鄒紹騰分享學校再次入選三好實踐學校，鼓勵同學落實五好四化運動，存好心、說好話、做好事、讀好書及睡好覺；培養學習正常化、品格優質化、技藝純熟化及學習系統效率化，期許每位致用人都成為具備學習力、品格力、專業力、統整力、文化力及創造力的優質青年。

鄒紹騰表示，今年該校3年級畢業生升學錄取就讀國立大學、國立科技大學共60人，當時都領取高額獎學金，就近就讀致用高中，相較外地明星高中，3年能省下一大筆花費，對家裡經濟有幫助，也能減少通勤時間，養精蓄銳，擁有更充裕的時間讀書。

致用高中校長鄒紹騰(中)頒發高額入學獎學金12萬元、10萬元給機一甲劉冠德(左)、普一甲楊嵩樂(右)。圖／致用高中提供
致用高中校長鄒紹騰(中)頒發高額入學獎學金12萬元、10萬元給機一甲劉冠德(左)、普一甲楊嵩樂(右)。圖／致用高中提供
致用高中校長鄒紹騰(中)頒發入學獎學金6萬元給8位獲獎學生。圖／致用高中提供
致用高中校長鄒紹騰(中)頒發入學獎學金6萬元給8位獲獎學生。圖／致用高中提供

勞動部 國中教育會考

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