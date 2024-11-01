教團質疑硬做反霸凌問卷 南市教局：主動掌握關懷學生

有關南市教產工會針對實施校園生活問卷實施所提建議，台南市教育局表示，生活問卷是希望透過具預防性功能的問卷，能主動掌握、了解與關懷需要幫助的學生，確保學生免受身心傷害。

針對問卷施測與評估方式如果有更好的建議，可以隨時進行回饋，只要有助校園內可預先覺察、即時介入、落實保護學生的做法，都可以進行討論，但請勿僅以中央不施測，而地方還要執行，否定所有努力。

教育局表示，依據校園霸凌防制準則第8條規定，各級主管機關及學校應秉著預防與輔導原則，積極推動校園霸凌防制工作，台南市執行具預防性功能的問卷，已檢討刪除重複性的題目，保留重要題目，以了解學生是否有遭受性平、霸凌、體罰、不當對待、情緒低落、自傷意念等隱而未現的身心狀況，讓學校可即時介入關懐輔導，具有良善的教育價值，故持續推動。

教育局說，為能減輕負擔、方便學校行政作業，問卷調查採線上填答，學校人員於接獲學生回饋資訊後，可透過校內輔導系統，即時針對需關懐對象，採取必要的輔導關懷介入措施，以達成法令要求主管機關與學校應有預防與輔導兼備的積極性推動作為。在執行過程中，已盡可能考量教育意義和價值，只希望透過具預防性功能的問卷，能主動掌握、了解與關懷需要幫助的學生，確保學生免受身心傷害。

教育局強調，為預防校園事件發生及營造友善校園，教育局持續與學校努力推動生命教育、法治教育、品德教育及正向管教，完備多元申訴管道，讓學生問題可以確實反映，學校教職員也能即時掌握並提供學生關懷支持，讓學生在學習過程中獲得更好的身心照顧，這些也是家長對教育的共同期待。