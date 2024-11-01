一對一課輔家教志工 中山大學生助學弱勢孩子重建學習自信

國立中山大學管理學院大學社會責任（USR）計畫結合學校服務學習課程，與中華薪傳智庫協會以跨界合作教育模式，為弱勢清寒和學業低成就的雙低學生，提供一對一課輔家教，提升中小學生學業成績、重建學習自信，今年學期招募擔任課輔家教志工，名額立即秒殺，可見中山學生參與課輔服務熱忱。

中山大學公共事務管理研究所副教授游尚儒指出，大學服務學習課程除為薪傳提供穩定充足課輔師資，更培養大學生對弱勢生關懷與支持，除每週要輔導學生課業、理解弱勢生需求，針對弱項科目進行重點複習，定期抽考孩童學習成效，同時也能從課輔家教過程，學習到同理關懷、人際溝通、社會實踐，成為弱勢生生命轉角的重要導師。

課輔班開課第一天，孩子歡聲笑語不斷，充滿對學習熱情。一名國中生表示，很喜歡這種氛圍，因為大家都一起在努力的學習。由大學生組成的師資團隊也滿懷期待將自身專業領域學以致用，協助閱讀與課業理解能力，有課輔大學生說，開課前一直很擔心該如何幫助弱勢童，到現場後看到學員認真模樣，放下心裡大石。

為鼓勵學業低成就或經濟弱勢的學生，課輔班還設立獎學金機制，顧及各年齡層學習階段難易度，設置不同類型獎勵條例，包括學業卓越進步獎、特殊進步獎、單科進步30分以上等，去年度總共有72名學生成績亮眼，獲得獎學金鼓勵。

中山大學管院表示，薪傳高雄分部無疑是對弱勢生關愛和支持的具體表現，不僅導入多元學習，提高學生學業成績，更對大學生提供另一種學習方式，以社會實踐行動培養學生社會責任感，期許更多新血加入行列帶動善循環，為弱勢童創造更多助力和量能，成為協助未來道路的墊腳石，實現教育改變命運美好願景。