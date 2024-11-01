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反霸凌問卷教團批台南市府執意做 質疑想當「台南國」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育團體指出，用以調查校園霸凌現象的「校園生活問卷」因狀況百出、勞民傷財，經多次呼籲後教育部停止實施，但未料台南市教育局依然故我。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
教育團體指出，用以調查校園霸凌現象的「校園生活問卷」因狀況百出、勞民傷財，經多次呼籲後教育部停止實施，但未料台南市教育局依然故我。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

校園生活問卷」用以調查校園霸凌現象，俗稱反霸凌問卷或霸凌單。有教團表示，因狀況百出、勞民傷財，經多次呼籲後教育部發文各縣市教育局，今年9月起停止實施，未料台南市教育局依然故我，質疑莫非台南市教育局要繼續我行我素，成為全台唯一不甩中央政府的縣市。

「校園生活問卷」以往小學高年級、國中、高中學生，應於每年4月和10月接受1次記名和不記名的校園生活問卷調查，理解學生是否遭霸凌、歧視或其他不公平待遇，再根據問卷進行輔導和立案調查，且結果須送地方教育局以及教育部彙整辦理。

全國教師工會總聯合會表示，該問卷上路多年來狀況百出，甚至形成由學生透過問卷企圖霸凌教師的現象，學校端又必須立案調查，到頭來往往非事實，可說勞民傷財。之後隨法令修正、投訴管道增加，校園生活問卷功能逐漸被取代，教育部也從善如流於今年9月發函各縣市教育局，停止辦理校園生活問卷。

台南市教育產業工會表示，全台各縣市已經停止實施，但台南市卻依然故我，10月初也收到台南市教育局回覆，表示113年援例辦理施測。不少台南地方市議員也多關心該狀況，教育局長鄭新輝卻說教育部是因受到外界施壓才取消校園生活問卷，教育部的抗壓力還遠不及台南市教育局。

南教產質疑，莫非台南市還要自以為是繼續堅持，就像代理教師寒暑假出勤規定一般，成為全台唯一不甩中央政策的縣市？台南市教育局應該配合教育部作法，盡速宣布停止，不要讓台南市成為特立獨行的「台南國」。

南教產也說，教育部雖然取消問卷，但也同時成立了「call me」專線以為配套措施，更有立即性。而問卷施作則未先知會家長、占用課程實施，也占用了學生的學習時間。

台南 教育局 校園

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