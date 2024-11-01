周東彥、謝文毅 入圍日內瓦影展

第卅屆日內瓦國際影展今天起舉行十天，台灣有兩部作品齊登影展。導演周東彥作品「放開你的頭腦」入選國際焦點節目；導演謝文毅的「暗面」也入圍國際競賽單元，將與其他八部作品角逐最佳沉浸式體驗金映獎。

周東彥作品今年在國際影展大放異彩，ＶＲ作品「穿越霧中」才獲巴黎新影像藝術節評審團大獎，更入圍坎城影展新創立的沉浸式內容競賽單元，此次再以「放開你的頭腦」ＸＲ互動演出作品，入圍日內瓦、威尼斯兩大影展。

文化部指出，「放開你的頭腦」翻轉「看與被看」的關係，觀眾可透過ＶＲ頭戴裝置進入虛擬世界，與現場舞者即時互動表演，隨著音樂節奏擺動頭部，成為體驗中的表演者。這個演出既是身體與音樂的實驗，更是多人互動的體驗，能讓所有參與者共同沉浸於表演中。

謝文毅具有建築設計背景，對影像結構和空間張力的掌握風格獨樹一幟，二○二二年首部ＶＲ作品「彼岸」，即入圍紐約翠貝卡影展沉浸式單元，並獲得捷克國際動畫節最大獎。此次新作「暗面」則透過建造及毀滅的意象，賦予觀眾視角，目睹城市崩解，體驗喪失重力往下墜落的過程，激起觀眾看待世界的反思。

駐法國台灣文化中心主任胡晴舫表示，近年持續耕耘與瑞士藝文機構的互動與合作，今年已與日內瓦「黑電影國際獨立影展」合作台灣主題國，接著將攜手瑞士電影資料館、洛桑維蒂劇院與Plateforme 10藝文園區推出台灣焦點系列節目。