企業打造質優教育新指標 興國高中獲中信銀行捐資轉型國際學校

興國高中創校超過一甲子，以醫科搖籃聞名，今年更有4名應屆畢業生錄取多所醫學及牙醫科系。 圖／興國高中 提供

臺南市興國高級中學（下稱「興國高中」）走過一甲子，曾培育過三位聯考榜首與上百名醫科生，在108新課綱實施後，校方積極推動轉型為國際學校，其理念與辦學方針獲中國信託商業銀行（下稱「中信銀行」）認同，113學年度將獲捐資支持，亦將申請更名為「中信金國際學校財團法人臺南市私立中信國際高級中等學校」（下稱「中信國際高中」），共同打造優質國際教育，培育具備接軌國際學習能力的優秀人才。

興國高中積極推動創新校務並規劃轉型為國際學校，期望提供嘉義、臺南更優質的國際教育選擇。 圖／興國高中 提供

南科人才帶動教育需求 興國高中加入中信國際學校系統

興國高中校長黃向吟表示，臺南科學園區蓬勃發展帶來大量人才，不僅推動在地產業，也帶動這些家庭對子女的教育需求。未來，興國高中申請更名為中信國際高中，加入由中信金融管理學院、中信國際實驗教育機構、新北市中信高級中學組成的「中信國際學校」系統，提升課程、師資與軟硬體設施，以精緻且個人化的教育模式，結合中信國際學校教育團隊持續深耕臺南，提供大臺南地區的學生與家長不一樣的國際教育選擇，與莘莘學子共同成長。

興國高中思源團隊於PIDA 2024 STEM創意大賽奪得金牌，徹底展現學校「致力培養」的教學理念。 圖／興國高中 提供

國內外名校升學輔導 海外百大名校不是夢

興國高中設有醫科班、數理班和雙語班等，近10年協助130位學生成功錄取醫學系及牙醫系，每年亦有多位學子錄取頂大電機、資工、法律等熱門科系，輔導升學成績顯赫，除了專業面試輔導團隊的努力外，教學團隊也積極開發特色資優課程，從STEM跨領域學習、國語文競賽、各種英文及數學檢定的相關課程，之後亦將借重中信國際學校海外升學輔導的豐富經驗，幫助畢業生以海外名校為升學目標，逐步培養國際競爭力。

融合中信國際學校系統的成功經驗與教學資源，興國高中提供重視升學、品格與運動的優質教育環境。 圖／興國高中 提供

重視品格、人文藝術與運動素養 培育接軌國際學習力

興國高中重視學生品格教育，安排導師入班制度，將導師座位安排在教室中，隨時關心學生的上課狀況及互動，同時校方也鼓勵學生於音樂、藝術、運動等各多元領域發展，近年亦陸續成立籃球隊、棒壘球隊，每年積極參與各項賽事，幫助學生發掘興趣、培養專長，提升團隊合作精神。未來，期盼融合中信國際學校系統的成功經驗與教學資源，轉型國際學校提供嘉義、臺南地區學生與家長國際中學的新選擇。