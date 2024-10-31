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藍委籲退場私校蓋社宅 教育部：須就實際需求評估

中央社／ 台北31日電

國民黨立委黃健豪指出，未來恐有近百所私校退場，政府應明確收回校地，並以興建社宅為優先。教育部表示，退場校地是否適宜興建社宅，須由內政部偕同地方政府評估。目前已提報9所退場私校，但因校地偏遠，尚無機關或地方政府提出興建社宅規劃。

有鑒於台灣少子化造成高等教育學校倒閉風潮，國民黨立委黃健豪向行政院提出書面質詢指出，到今年上半年為止，計有15所大專院校走入歷史，其中今年就有7所大學確定停辦。據私校工會理事長吳忠春估算，未來有90所以上的私立高中職及大專院校將要退場。

黃健豪表示，據媒體報導，已有財團看上退場校地而進入董事會，顯見退場後校地規劃是未來教育部應注意之處。

黃健豪指出，政府將社會住宅當作居住正義的實現指標之一，面對高達近百所私校學校校地將退場，依法退場私校以「校產歸公」原則，政府應避免讓私校董事會私自處分土地淪為私用，而明確歸公收回，並以興建社宅為優先，同時給予地方政府於退校興建社宅獎勵機制，加速社宅興建。

教育部表示，教育部如經確認學校預計退場，即將退場學校相關資訊通知中央機關及地方政府，並辦理現勘，各機關評估是否有使用需求後，再由教育部提報行政院跨部會會議確認。

教育部指出，自民國112年4月起至今，行政院召開共計6場跨部會會議，並已提報共計9所學校共13校區，因校地上已有既有校舍且部分退場校地本身區位偏遠，目前尚無承接機關或地方政府提出興建社會住宅的規劃。

教育部表示，退場校地是否適宜興建社會住宅，仍須由權責機關內政部偕同地方政府就退場學校所在區域及實際需求等面向評估，未來若有新增退場學校且經相關單位評估有興建社會住宅之潛力，提報行政院跨部會會議確認後，將由教育部協處後續事宜。

內政部則指出，針對教育部退場學校規模及所在區域，考量退場學校面積較大，且多位於非屬密集都市發展地區，內政部將持續依其轄區發展及人口、戶數及住宅成長情形，進行社宅需求及適宜性評估，並與各部會合作規劃社宅。

教育部 校地 社宅

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