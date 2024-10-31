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康芮颱風來襲 竹市教育處授權各校彈性調整段考時程

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府教育處今宣布，各小學在不影響課程實施和學習範圍的前提下，可彈性調整段考範圍和時程，避免師生因進度壓力而煩憂。示意圖／新竹市府提供
新竹市政府教育處今宣布，各小學在不影響課程實施和學習範圍的前提下，可彈性調整段考範圍和時程，避免師生因進度壓力而煩憂。示意圖／新竹市府提供

強烈颱風康芮快速侵襲台灣，根據新竹市校園行事曆安排，10月為學生成績評量月份，竹市國、高中階段的評量已於10月中旬結束。考量國小階段因康芮颱風導致停班停課，學習進度受影響較大，新竹市政府教育處今宣布，各小學在不影響課程實施和學習範圍的前提下，可彈性調整段考範圍和時程，避免師生因進度壓力而煩憂。

教育處長林立生表示，國小階段一學期實施兩次成績評量，本學期第一次成績評量時間大多在下周舉行，且目前試卷大多已命題完妥，若各校因颱風停止上班上課，擔憂影響教學進度，將授權各校自行召開會議，商議是否調整考試日期，並提早公告因應作為於學校網站並透過多元管道通知學生及家長，以確保充分傳達相關資訊進而維護學生權益，並請家長安心。

停班停課 康芮颱風 新竹

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