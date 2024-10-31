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台師大國文課教學改革 借助AI提升學生思辨表達

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學攜手中山女高推動國文教學改革，圖為中山女高學生使用聯發科平台。圖／台師大提供
國立台灣師範大學攜手中山女高推動國文教學改革，圖為中山女高學生使用聯發科平台。圖／台師大提供

國立台灣師範大學推動國文教學改革，本學期攜手中山女高、聯發科技教育基金會，藉由深度討論教學法（Quality Talk）以及生成式AI技術，盼全面升級學生的思辨及表達能力，讓AI成為學習語言的助力。

台師大教務處共教國文組引入美國賓州州立大學深度討論教學法（Quality Talk），推動大學國文課程改革，五年前將共同國文更名為「中文閱讀與思辨」、「中文寫作與表達」，更新教法外，也由授課教師自主研發中文思辨與寫作能力測驗暨評分量尺。近年再由國文系發展適用於國文課堂的教學模式，簡稱QT國文課。

本學年起，台師大攜手中山女高參與聯發科技教育基金會「生成式AI教學試行方案」，在國文課堂試行AI融入教學，引導學生與AI對話合作，完成學習任務。

學生只需輸入個人紙本測驗作答內容，便可獲得由AI評定的「訊息統整」、「問題提問」、「觀點建立」、「文辭組織」成績、評分說明、修改建議與改寫文章，還可由AI提供答案接續提問、澄清思考、調修文辭，直至完成寫作。

台師大共教國文組主任胡衍南表示，學習者面對生成式AI工具，應採取既開放、審慎的態度。生成式AI為語文學習提供新的路徑，但學習者也必須意識到，AI工具無法完全取代學習者自身的思維與表達。

胡衍南談到，使用時應著重於「參考」生成結果，而非全盤接受產出，只有在保持批判思考與學習主體性的前提下，學習者才能得益於工具並成長。

中山女高老師黃月銀說，高中生運用生成式AI來輔助學習、分擔作業任務變得更普遍。在討論課中，AI扮演角色即是思辨夥伴，如何善用，必得經由實作認識其優缺點，從而掌握對話技巧與操作步驟，提昇學習效率。在高中課堂，學生還可結合AI協助撰寫小論文，包括確認研究範圍、建立論文大綱等。

中山女高 中文 台師大

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