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張胤賢寫「世界來過台灣」 解鎖歷史課本沒教的事

中央社／ 台北31日電

台灣與世界有著千絲萬縷的聯繫，每一個時期都展現無比精彩的韌性，經常網路發表歷史相關文章的「令狐少俠」張胤賢，近期出版「世界來過台灣」一書，解鎖歷史課本沒教的事。

根據麥田出版提供新書資訊，本書精選9處歷史遺跡，連結9篇精彩的台灣世界史，已可抵達的地景為立足點，從歷史的角度重新爬梳台灣與世界的連結，讓人發現原來島嶼的前世今生，早已融入世界的豐富與多元。

書中記錄多處歷史遺跡包括台灣第1所開山神社、台灣唯一聖母遶境活動、吹響反抗號角的台東天后宮、見證原住民與國際接觸的高士神社、中壢高中的神社銅馬、第1所台灣人的中學台中一中、流落台灣的日本神明、日月潭的唐三藏遺跡等人事物與地點。

書中提到台灣每年3月「瘋媽祖」，但屏東12月則「瘋聖母」，在萬巒寧靜的小鎮上，一座西班牙古堡式的教堂矗立田野之中，每年12月都會由約50名教友輪流扛著300公斤重的聖母轎，遶境赤山、萬金村10多公里，沿途鞭炮聲不絕於耳，這座教堂熬過戰火摧殘與本土居民敵意，成為獨特的信仰基地。

台灣地價最貴的廟宇、台北西門町天后宮，參拜完正殿媽祖，走入左側殿迎面而來的竟是1名身披袈裟、手持佛珠盤坐的日本僧人，這尊正是日本知名的空海大師，原本可望請回日本，但信眾擲筊請示意願，卻得到否定的答案，書中爬梳這段傳說。

張胤賢為清華大學中文博士，網路筆名「令狐少俠」，擅長以細膩的筆法書寫歷史，文章散見「風傳媒」、「關鍵評論」、「信傳媒」、「故事」等專欄，現為高中國文老師。

令狐 日本 神社

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