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防狼師！雙北教局要求 外聘社團老師要簽切結書

聯合報／ 記者洪子凱劉懿萱／連線報導
很多社團因專業性會聘請校外老師不具有教師證，家長擔心發生性平事件，這些老師不受「教師法」約束，學生權益無法保障，教育局修正相關條文，要求學校聘任社團老師、教練需比照老師，除了上不適任系統查詢，也要簽訂切結書。圖／北市教育局提供
很多社團因專業性會聘請校外老師不具有教師證，家長擔心發生性平事件，這些老師不受「教師法」約束，學生權益無法保障，教育局修正相關條文，要求學校聘任社團老師、教練需比照老師，除了上不適任系統查詢，也要簽訂切結書。圖／北市教育局提供

學生社團會聘校外老師，但大多不具有教師證，因應性平事件，雙北教育局要求學校比照正式教師，聘社團老師、教練之前，要先上不適任系統查是否涉性平案，北市教育局更要求社團老師簽切結書，若隱匿涉案可立即終止契約。

北市學生社團超過2千個，家長擔心，孩子會額外花時間與社團指導老師私下接觸，但是這些外聘老師大多是無教師身分，不受教師法拘束，如果發生性平事件，無法保障學生權益，社團老師也應比照代理教師聘任前先簽切結書。

教育局表示，已修正「學生社團活動課程實施要點」，比照聘用正式老師流程，學校在外聘社團教師、教練前，需透過「不適任教育人員通報查詢系統」查詢是否有涉有性侵害、性騷擾或性霸凌等，並要求簽切結書，未因相關情事受調查，如有隱匿或虛偽陳述，也可依切結書終止契約關係。

成功高中校長劉晶晶表示，社團老師與學生私下相處時間甚至超過學校老師，應該比照正式老師簽署相關切結書，雖然不能保證完全杜絕，但在前端能篩選不適任老師。

北市高職家長聯合會榮譽總會長余茂隆表示，政策是「雙面刃」，學校經費不多，很多都是以前的學長姐回來上課，有一點「半買半送」，制度定嚴謹，保障學生安全，但也可能面臨找不到社團老師窘境，教育局經費應再增加。

新北教育局指出，每年發公文提醒，新北的社團、鐘點老師簽的契約要照教師法，且聘用前要上系統查詢是否涉性平案；不過未要求簽切結書，因教師若經判決確定或學校性平會等都會解聘，簽切結書並不影響。

代理教師 切結書 教育局

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