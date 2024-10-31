快訊

蘋果新品第3發！M4版MacBook Pro升級未漲價僅1機型變貴 續航24小時看8特色

聽新聞
0:00 / 0:00

維護校園安全 雙北建構學校監視系統

聯合報／ 記者葉德正江婉儀劉懿萱洪子凱／連線報導
新北海山高中教官與新北市警局少年隊、海山分局共同檢視監視器影像。圖／新北市警察局提供
新北海山高中教官與新北市警局少年隊、海山分局共同檢視監視器影像。圖／新北市警察局提供

去年12月新北校園發生割喉案，安全議題受關注。市議員石一佑昨質詢指，新北投入5700多萬元補助各校添購安全設備，實際有4700萬是維修舊設備，求救鈴安裝比率也低。

割喉案被害人楊生一家昨到議會旁聽，楊爸說，緊急求救鈴有嚇阻作用，也應增加監視器。中介學校是重要一環，高關懷學生應有中介學校協助，講到傷心處一度哽咽。

楊爸說，少輔會社工人力不足，怎能像千手觀音一樣面面俱到？應增人手發揮輔導效果。他說，孩子的犧牲希望能喚起各界更重視校園安全，別再有下個受害者。

石一佑質詢問市長侯友宜，市府說要建立護生安全網，進度到哪？侯說，學生安全永遠是最重要的事，「發生事情，說再多都沒意義」，已下令教育局全力配合將校園安全措施做到位，除硬體設備也啟動高關懷系統，結合警政、社政、衛政與法院專業人員，建構防護網。

侯也說，新北投下5700萬元，建構學校監視系統、對講機、警示鈴，也引進社會資源，成立校園安全輔導團，是全國首創制度。

新北教育局說明，市府依學校需求，除求救鈴、對講機，還有校園門禁、警政系統；校安人員也與派出所建立群組直接溝通，以利處理緊急事件。

北市高國中小已全面裝設監視器，北市教育局表示，校園安全設備維護更新費用納入學校預算編列標準項目，各校若有需求可申請專案補助，求救鈴將配合中央政策協助學校申請設置，專款專用。

另，為檢測校園治安死角，新北教育局、警察局攜手推「校園治安風水師計畫」，揪出治安熱點，評估加裝電子偵測、監控設備。海山高中校長古秀菊認為，監視器比班班有求救鈴更有嚇阻效果，該校現有280組監視器，未來還要申請加裝。

古也說，老舊校舍易成校園死角，校方在走廊、死角裝監視器，老師隨時在教室走動巡視，高風險學生由生教組列管關懷，多管齊下守護校安。

新北 校園安全 監視器

延伸閱讀

圖輯／TBPL新北國王主場應景萬聖節 女王變女鬼

新北國中生命案家長議會旁聽 侯友宜致意表哀痛

影／割頸案父盼儘速裝求救鈴 新北教育局：最慢寒假施工

新北治安風水師找死角裝監控 校長：比求救鈴更能嚇阻

相關新聞

保久乳貨源不穩44次恐喝不完 北市教育局鼓勵學校改訂鮮乳

班班有鮮乳新學期上路至今，各校陸續喝到鮮乳及保久乳，北市145所國小預計10月底，至少會喝到2次，不過由於保久乳貨源仍不...

防狼師！雙北教局要求 外聘社團老師要簽切結書

學生社團會聘校外老師，但大多不具有教師證，因應性平事件，雙北教育局要求學校比照正式教師，聘社團老師、教練之前，要先上不適...

維護校園安全 雙北建構學校監視系統

去年12月新北校園發生割喉案，安全議題受關注。市議員石一佑昨質詢指，新北投入5700多萬元補助各校添購安全設備，實際有4...

苗栗鄉下囝仔變生技傳奇 賴正光獲頒陽明交大名譽博士

國立陽明交通大學今天舉行名譽博士頒獎典禮，授予全球最大的分析儀器公司Revvity生命科學事業部資深副總裁賴正光名譽理學...

私校退場相關配套未完善 監委紀惠容申請自動調查

監察委員紀惠容今天表示，大漢技術學院辦學與學生入學人數並未不佳，自行以「私立學校法」停辦條款申請退場，教育部未援引「私立...

影／割頸案父盼儘速裝求救鈴 新北教育局：最慢寒假施工

新北去年12月底發生楊姓國中生遭割頸案，事發至今滿10個月，新北市議員石一佑今質詢新北市長侯友宜。楊生爸爸強調，緊急求救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。