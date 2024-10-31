維護校園安全 雙北建構學校監視系統

去年12月新北校園發生割喉案，安全議題受關注。市議員石一佑昨質詢指，新北投入5700多萬元補助各校添購安全設備，實際有4700萬是維修舊設備，求救鈴安裝比率也低。

割喉案被害人楊生一家昨到議會旁聽，楊爸說，緊急求救鈴有嚇阻作用，也應增加監視器。中介學校是重要一環，高關懷學生應有中介學校協助，講到傷心處一度哽咽。

楊爸說，少輔會社工人力不足，怎能像千手觀音一樣面面俱到？應增人手發揮輔導效果。他說，孩子的犧牲希望能喚起各界更重視校園安全，別再有下個受害者。

石一佑質詢問市長侯友宜，市府說要建立護生安全網，進度到哪？侯說，學生安全永遠是最重要的事，「發生事情，說再多都沒意義」，已下令教育局全力配合將校園安全措施做到位，除硬體設備也啟動高關懷系統，結合警政、社政、衛政與法院專業人員，建構防護網。

侯也說，新北投下5700萬元，建構學校監視系統、對講機、警示鈴，也引進社會資源，成立校園安全輔導團，是全國首創制度。

新北教育局說明，市府依學校需求，除求救鈴、對講機，還有校園門禁、警政系統；校安人員也與派出所建立群組直接溝通，以利處理緊急事件。

北市高國中小已全面裝設監視器，北市教育局表示，校園安全設備維護更新費用納入學校預算編列標準項目，各校若有需求可申請專案補助，求救鈴將配合中央政策協助學校申請設置，專款專用。

另，為檢測校園治安死角，新北教育局、警察局攜手推「校園治安風水師計畫」，揪出治安熱點，評估加裝電子偵測、監控設備。海山高中校長古秀菊認為，監視器比班班有求救鈴更有嚇阻效果，該校現有280組監視器，未來還要申請加裝。

古也說，老舊校舍易成校園死角，校方在走廊、死角裝監視器，老師隨時在教室走動巡視，高風險學生由生教組列管關懷，多管齊下守護校安。