苗栗鄉下囝仔變生技傳奇 賴正光獲頒陽明交大名譽博士

國立陽明交通大學今天舉行名譽博士頒獎典禮，授予全球最大的分析儀器公司Revvity生命科學事業部資深副總裁賴正光名譽理學博士學位。賴正光也提醒，台灣學子多盼投入科技業，反而讓生物科技出現斷層，未來急需彌補。

賴正光是出身苗栗西湖的鄉下囝仔，後赴美攻讀微生物，並先後成立PharMingen、百進生技（BioLegend）兩家生物試劑檢測公司，先後被大廠收購，如今則是全球最大的分析儀器公司Revvity（前珀金埃爾默PerkinElmer）生命科學事業部的資深副總裁，引領生技產業的創新與發展，其經歷堪稱傳奇。

陽明交大指出，賴正光深耕美國但也未忘記台灣，今年促成陽明交大腫瘤與免疫學研究中心與哈佛醫學院布萊根婦女醫院的合作，進一步強化台灣在國際醫學研究中的地位。

再者，陽明交大也指出，賴正光參與國科會「產業創新人才海外培訓計畫」，支持本土博士級研發人才赴美，去年起陸續向加州大學聖地牙哥分校的生物工程系捐贈2500萬美元，並捐贈一億美元予哈佛醫學院布萊根婦女醫院，成立「賴正光免疫學及炎症研究所」，投入癌症、免疫系統疾病等新藥開發。

賴正光於頒獎典禮上也以「我的生技之旅」為題，回顧自幼學習與創業過程。他也表示，醫學與教育就是要分享知識與照顧他人，自己的使命就是將科學發現轉換成有用的治療方法，但也提及台灣年輕畢業生多數投入科技業，反而讓生物科技出現斷層。

陽明交大校長林奇宏則說，賴正光不僅致力於科技創新，也在國際交流中積極貢獻，激勵更多科研人員和企業家共同努力，推動生物科技的進步與人類福祉的提升。賴正光的成就與回饋精神激勵下一代的科研人員，繼續追求科技創新與人類福祉的提升。