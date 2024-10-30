陸籍碩、博新生註冊人數創新低　學界估2至3年間全離台

陸生聯招會公布2024陸生來台就讀碩博班狀況，核定1500個名額，34校錄取174人，但最後僅128人註冊，創下歷史新低。由於學士班陸生已於去年「清零」，學界分析，碩博班陸生也可能於未來2至3年間畢業後離台，但兩岸學術交流現況是「表層冷，底層熱」，校際交流、短期研修生等仍未間斷。

根據陸聯招資訊，2024陸生碩博班招生提供1500個名額，包括碩士1106以及博士394個名額，碩班報名人數64人、博班136人，兩個學制174完成分發，但最後完成註冊者僅128人，招生達成率跌破一成。

銘傳大學國際教育交流處處長劉廣華表示，過去很多陸生喜歡台灣的就學氛圍，不少人一路從學士讀上來，但自2019年陸方中斷陸生學士生來台，就不再有新的生源，僅開放已在台讀書的陸生繼續升讀碩、博士。又隨政治局勢變化，也確實影響陸生留台攻讀碩博士的意願，近年留台者確實不多也是人之常情，畢竟和大環境息息相關。

劉廣華評估，「陸生大概2、3年間就會走光。」以銘傳為例，約剩下33人，碩士班只要兩年就能畢業，而博士生則是不少都已修完課程只剩論文，甚至人都不見得還待在台灣。

龍華科大校長葛自祥則表示，陸生其實多喜歡台灣的教育資源、生活愉快，但兩岸的學位生交流已中斷數年，繼續留台升學的人很有限，以龍華科大為例，「差不多都畢業完了。」又陸生能否來台已非單純的教育層面問題，兩岸考量更多的是政治面向。

但劉廣華也說，學校近期也觀察，也許表層沒有交流，但校際間的學術交流還是很熱絡，可謂「表層冷，底層熱」，校際學術交流、研修生等仍是進行式，也希望如公立大學校長可藉勢組團訪陸，當面邀請重啟陸生學位生，「讓對岸有個台階。」也許更有機會促成開放學位生。