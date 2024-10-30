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私校退場相關配套未完善 監委紀惠容申請自動調查

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
私校退場相關配套未完善，監委紀惠容申請自動調查。圖／聯合報系資料照片
私校退場相關配套未完善，監委紀惠容申請自動調查。圖／聯合報系資料照片

監察委員紀惠容今天表示，大漢技術學院辦學與學生入學人數並未不佳，自行以「私立學校法」停辦條款申請退場，教育部未援引「私立高級中等以上學校退場條例」之機制審核其退場，即予以核准。私校退場後應適用母法或特別法？全部校產如何處理？其運作有無圖利情形？主管機關是否善盡監督責任？均有待釐清，她已申請自動調查。

紀惠容指出，大漢技術學院援引「私立學校法」停辦條款申請退場，其校產是否捐贈政府或有其他處理機制均不明確，又與「私立高級中等以上學校退場條例」間的扞格，如何適用？教育部立場為何？另私校擅自退場亦嚴重影響學生受教權及教師工作權，攸關後續所有私校退場運作機制，都將深入調查。

主管 教育部 機制

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