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借鑑台北園長之子性侵案 台中建置不適任人員公告專區

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員要求教育局應設置公告專區，主動揭露不適任者資訊；教局承諾近日建置。記者陳秋雲／攝影
台中市議員要求教育局應設置公告專區，主動揭露不適任者資訊；教局承諾近日建置。記者陳秋雲／攝影

北市發生幼兒園園長之子性侵多名幼兒案，今年8月設置不適任人員公告專區；台中市議員黃守達指出，台中市應借鑑設置公告專區，主動揭露不適任者資訊，築起防線。教育局長蔣偉民承諾，近日建置完畢。

台中市議會今進行教育文化業務質詢，黃守達指出，台北市培諾米達幼兒園園長之子毛畯珅以教保員身分，多次性侵女童，並拍攝性影像，行徑令人髮指，檢察官稱這是1995年「兒童及少年性剝削防制條利」上路以來，最嚴重的事件。

毛案發生後，台北市主動在網站公告幼兒園不適任人員資訊，台南及多縣市陸續研議辦理。

議員黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿等聯合質詢，要求台中市教育局應化被動為主動，建置「幼兒園不適任人員公告專區」，主動揭露不適任人員資訊，供家長參閱，防堵不適任人員在各機構流竄。此外，調查中的案件也應適當公告警示。

蔣偉民承諾，近日完成建置「幼兒園不適任人員公告專區」，調查中的案件，會再評估揭露的適當性。

北市 台中市 幼兒園

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