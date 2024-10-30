防狼師！外聘社團老師也要簽切結書 北市教育局將嚴加審查

北市高中職學校社團逾千個，很多社團因專業性會聘請校外老師，但大多不具有教師證，家長擔心發生性平事件，這些老師不受「教師法」約束，學生權益無法保障，教育局修正相關條文，要求學校聘任社團老師、教練需比照老師，除了上不適任系統查詢，也要簽訂切結書，若有隱匿行為，可立即終止契約。

根據統計，台北市高中職學校社團超過2000個，包含團康、音樂、舞蹈等種類相當多元，大部分社團學生自主性都很高，由學生自主規畫運作活動，學校則提供輔助和資源，指導老師則以校內老師兼任優先，但隨著社團越來越多元，在校內無專業相關老師，校方會改聘校外專業教師指導學生。

但有家長擔心，孩子在該年齡階段對於社團非常熱衷，甚至會額外花時間與指導老師私下接觸，但這些外聘老師大多都若無教師身分，不受「教師法」拘束，若發生性平事件，無法保障學生權益，認為社團老師也應比照代理教師聘任前先簽切結書。

教育局表示，日前已修正「學生社團活動課程實施要點」比照聘用正式老師流程，學校在外聘社團教師、教練前，需透過「不適任教育人員通報查詢系統」查詢是否有涉有性侵害、性騷擾或性霸凌等情事，並要求簽切結書，無因相關情事受調查，如有隱匿或虛偽陳述，也可依切結書終止契約關係。

成功高中校長劉晶晶表示，社團課雖然每周只有一節，但學生對於社團熱衷度是非常高的，包含放學、假日都會找時間練習，更有可能會和指導老師私下約時間辦活動、上課等，相處時間甚至超過學校老師，也應該去比照正式老師簽署相關切結書，雖然不能保證完全杜絕，但在前端作業就篩選掉不適任老師，她認為必須要做。

北市高職家長聯合會榮譽總會長余茂隆說，立定方向跟政策沒有問題，但同時也是「雙面刃」，因為學校若要外聘社團教練、老師經費不多，只能靠家長會協助，但能幫的還是有限，很多都是以前的學長姐回來上課，有點「半買半送」，現在將制度定的更嚴謹，雖然更保障學生安全，但也可能面臨找不到社團老師的窘境，呼籲教育局經費上應增加。