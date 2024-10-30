校園會客室／81歲陳爺爺 指導科研16年

八十一歲老師陳守仁，十六年來在台南義務指導學生科學研究，幾乎年年都有學生參加全國科展，傳承是他退而不休的目的，「時間不多，要趕快做」則是他堅持下去的動力。

陳守仁畢業於台北師專，因對科學研究有興趣，不斷進修，先後畢業於屏東農專（屏科大前身）農化科、高師大化學系、台南大學科學教育研究所，從台南教到屏東再教回台南。

十五年前莫拉克颱風造成八八水災，東光國小地下室淹水，水清除後成為閒置空間，為了一圓設置科學教育中心心願，陳守仁結合老師、家長，在此設置科學資源中心，義務指導國中小學生科學研究，費用完全自籌。

學生口中的「陳爺爺」全年無休。被問到八旬高齡教書難道不累嗎？陳守仁笑著表示，喜歡就不覺得累，更何況時間不多了，要趕快做事情。

陳守仁教過的學生，至少有六十人考上醫學系，多數都已是執業醫生，甚至有醫學系教授。