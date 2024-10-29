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夏曼藍波安與家人共寫黑潮親子舟 致力傳承海洋文化

中央社／ 台北29日電
夏曼．藍波安是首位拿下國家文藝獎的原民作家。圖／國藝會提供
夏曼．藍波安是首位拿下國家文藝獎的原民作家。圖／國藝會提供

國家文藝獎得主夏曼．藍波安長年致力追尋達悟族人精神，書寫之外也親自沉浸、學習及傳承海洋文化，新書「黑潮親子舟」是他與家人共寫的作品，近期出版。

根據印刻文學發布新聞稿，「黑潮親子舟」是夏曼．藍波安與家人合力打造的作品，他寫作同時，也親自造船、捕魚、曬製魚乾，年復一年，繼承父親的遺願，做一個真正的達悟男人；兒子藍波安跟著他學習，入山林、划木船，辨識雨林氣息，以身體感受海洋的波浪，也記錄遠洋航行經歷。

夏曼．藍波安的大女兒施奇諾娃喜歡畫圖，為這本書增添色彩與文字記錄；小女兒施奇諾貝兒愛寫詩，日常靈感化為文字，成為親子舟的一部分。至於妻子凱珍的作品就是她種植的芋頭、地瓜，成為滋養家人最重要的養分。

夏曼．藍波安在書中寫道，「一艘船就是一座島嶼，一座島嶼就是一個男人建立的星球故事。一艘船就是養家的生存工具，如此的工具是有靈魂的，是我們做過美麗的祈福儀式的船，是我們父子爬山伐木，一棵樹一棵樹斧削製作的海上藝術品。」

夏曼．藍波安說，「黑潮親子舟」的另一部分，是追憶他父祖輩們在野性環境裡的求生鬥志，他們的一生裸身赤腳穿梭在雨林裡伐木，人與船隻為了生存在豔陽下的海洋獵魚，在月光下划船夜航持火炬捕飛魚（野性環境馴化我們）。

夏曼．藍波安說：「那些活劇本的故事極度吸引我，於是我個人用身體體悟前輩們有畫面的口述記憶，走他們身體記憶的山路海流，自然人的語音導航我文學的思路，書寫成這一本書及其他的書。」

家人 親子 黑潮

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