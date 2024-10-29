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青探號協助迷惘青少 屏東、宜蘭、高雄獲選績優縣市

中央社／ 台北29日電
教育部青年發展署邀請苗栗縣政府於29、30日協助辦理「113年青少年生涯探索號計畫全國聯繫會議」，並頒獎表揚首屆青探號計畫績優縣市及第3屆績優輔導人員。（中央社）
教育部青年發展署邀請苗栗縣政府於29、30日協助辦理「113年青少年生涯探索號計畫全國聯繫會議」，並頒獎表揚首屆青探號計畫績優縣市及第3屆績優輔導人員。（中央社）

教育部青年署推動青少年生涯探索號計畫，協助國中畢業後未升學或就業的迷惘青少年探索生涯，今年首次舉辦績優縣市評選，由屏東縣、宜蘭縣及高雄市獲選。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為提升青少年生涯探索號計畫服務效能、串接跨單位資源及建構青少年支援網絡，青年署邀請苗栗縣政府於今、明兩天協助辦理「113年青少年生涯探索號計畫全國聯繫會議」，並頒獎表揚首屆青探號計畫績優縣市及第3屆績優輔導人員。

青年署長陳雪玉表示，青少年國中畢業後未能升學或就業，多為複合性問題，須整合教育、勞政、社政、法政等資源，提供適性轉銜升學就業輔導；青年署為此每年辦理全國會議，邀相關部會及地方政府執行計畫人員研議精進輔導工作策略與措施，陪伴迷惘青少年探索生涯。

青年署今年首次舉辦績優縣市評選，由屏東縣、宜蘭縣及高雄市獲選，屏東縣政府連結內外部資源、跨單位系統間合作成效，並朝向建置專屬基地，積極找回失聯青少年；宜蘭縣政府呈現公私協力合作成效，與民間團體合作提供多元的生涯探索與職業體驗；高雄市政府建構三軌並行服務模式，由中山國中青探號計畫連結三信家商職業探索課程，再串聯民間團體進行工作體驗。

今年有4名輔導員獲第3屆績優輔導人員，其中苗栗縣輔導員徐婕妤結合在地返鄉青年積極推廣計畫，並與大專合作，從職業探索、實務技能操作到專業考照，幫助青少年提升自我能力。

雲林縣輔導員邱翠萍串聯社區及網絡資源，對於網路沉迷或長期繭居在家個案不輕易放棄，進入家門耐心引導並建立關係，使其接納探索。

台南市輔導員葉淳禎善用在地文化特色尋找多元友善廠商，讓個案學習不同文化並與社區居民共享歡樂，更結合警政、衛政長期陪伴輔導特殊議題個案。

台東縣輔導員潘柏鈞是魯凱族青年，從生活經驗發想「海嘯」系列課程，融合原住民文化、觀光產業，將計畫課程與在地產業接軌，使青少年深切認識自己出生居住的土地。

屏東縣政府 青年

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