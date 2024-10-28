台灣教授拚外交！風光登阿拉伯國家最大報紙頭條 為台爭光

來自台灣四所大學的六位教授，獲得阿拉伯半島阿曼蘇丹國最大報紙以頭版頭條及二版與三版大幅報導，不只以學術拚民間外交，也為台灣大大爭光。

在外交部駐阿曼代表處的安排下，阿曼最大報紙《遠景報》 (AI Roya Daily) 舉辦「人工智慧與新世界未來」論壇，由阿曼王室的親王賽義德·阿德漢姆·本·圖爾基·阿勒·薩伊德博士殿下（HH Sayyid Dr. Adham bin Turki Al Said）親臨主持，當天主要的演講者都是來自台灣的大學教授，中興大學三位教授分享的主題是AI與半導體發展，台灣藝術大學、文化大學與朝陽科技大學三位教授分享的主題則是AI與媒體發展。值得一提的是，這場論壇是在退休少將、國務院副總理薩利姆·本·穆斯林·卡坦閣下的贊助下舉行。

這次論壇中興大學的陣容非常強大，由副校長兼國際長周濟眾、電資學院院長蔡清池以及工學院院長楊明德三位特聘教授一同組團出席，分別分享了中興大學在AI各方面的最新研發與運用，包括「神農GPT」等，以及中興大學與台積電等高科技公司合作推動的各種半導體高科技的教學學程，引起了阿拉伯各界的高度興趣，對於中興大學的最新校務發展也留下了深刻的印象。

台藝大廣電系賴祥蔚教授分享AI與LED虛擬攝影棚的最新進展，分析從電影到電視虛擬製作的投資成本與效益，以及從綠幕到LED虛擬製作的差別，並且介紹全台灣電視台第一與唯一的民視LED虛擬攝影棚。朝陽科技大學鄭淑慧副教授介紹世界AI虛擬主播的發展趨勢與潛在威脅，也分享台灣的AI虛擬主播應用。

文化大學新聞系莊伯仲教授則以華視新聞台為例，引介了AI字幕與翻譯、虛擬主播、主播互動化身Qubby、虛擬攝影棚，以及延展實境（XR，Extended Reality）等實務運用。現場的阿拉伯業界與學界人士聽得興趣盎然，也表達進一步交流的意願。尤其演講後的有獎徵答受到熱烈歡迎，華視提供的紀念品被一掃而空。

此行圓滿順利，成功落幕，《遠景報》除了在頭版頭條大幅報導之外，二、三版也分別刊登六位教授的照片並且針對演講內容進行報導。

當天出席踴躍，除了阿拉伯半島國家各界人士出席之外，包括巴基斯坦大使、日本參事等駐阿曼外交官，當天也特別前來觀摩，希望有機會也能辦理同類活動。

六位教授對於阿曼代表處的籌劃與協助均表肯定與感謝，認為對於鞏固台灣和阿曼雙邊關係助益頗多，並且建議未來可再繼續深化交流。政府派在阿曼的外交官只有三位，居然可以促成這麼盛大的活動，讓教授們對於吳清泉公使在阿曼當地的豐沛人脈以及承辦同仁的積極態度與做事細心，都留下了深刻的印象，很高興有機會與阿曼代表處外交官們一起拼外交。

除了出席論壇，四校六位教授也拜會了該國排名第一的蘇丹卡布斯大學等多所大學，並且與相關部會的官員進行交流。

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