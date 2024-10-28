昔日夢幻職業…高三生想當老師反被同學笑 前輩訴辛酸：老被投訴

「老師」在從前多數人的印象裡是穩定、體面的工作，但隨著時代變遷，現在還是如此嗎？一名男網友發文，他認為以前老師是人人稱羨的職業，也有考慮當老師，但不清楚現在老師的情況，因此詢問網友們的意見。

一名男網友在Dcard發文，表示在2、30年前，老師是「人人稱羨」、說出來會有成就感的職業，他本人也有考慮過當老師，未料周圍同學們卻當成笑話來看，因此想問問網友們：「現在當老師真的這麼的不堪嗎？」

原PO表示，他現在是高三數理實驗班，準備考學測，老師們教起來都很有熱忱，而且蠻「快樂」的，下課時也都會有同學到講台前一起討論問題，像是一起討論最近的諾貝爾奬，但也疑惑這是否是「倖存者偏差」。

此文一出，不少過來人提到當老師的困境，「我目前大學畢業進到校園才第二年，管學生上課不能遲到被投訴到教育局，給你參考」、「我可以很堅定的告訴你，現在沒有人在尊敬老師這份職業了，我上了兩年課，現在的家長很可怕，會叫小孩用手錶錄音」、「我是高中正式老師，除非真的超有愛，不然建議不要」、「我是高職正式教師，吃不飽但也餓不死，不會大富大貴，但有的是現在學生跟家長的奇葩」。

也有網友分析出老師的難處，「你要知道當老師不是只有教書，還要在現在綁手綁腳的體制中教導學生才是難處」、「時代變遷，老師不是唯一知識的擁有者，因此許多人才看輕老師這份職業，老師這條路並不好走，要保有助人的心」、「很累，沒有人權，現在的教育現況，家長可以隨意對你投訴」。

但也有網友認為老師仍然是不錯的職業，「雖然學生會跟著時代減少以及不容易教育，但我必須說我真的很喜歡教書，看到學生有進步或是能夠把自己認為很重要的事情教育跟下一代，我覺得是一件很棒的事情」、「你喜歡就試試看，不需要理會周遭同學」、「沒有很不堪」。