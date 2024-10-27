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學生網路成癮 國教署：可使用量表及早篩檢

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教署攜手亞洲大學辦理「青少年幸福不迷網」輔導研討會。圖／國教署提供
國教署攜手亞洲大學辦理「青少年幸福不迷網」輔導研討會。圖／國教署提供

教育部國教署關注學生網路成癮問題，在10月中旬舉辦親子工作坊，亞洲大學副校長、心理學系講座教授柯慧貞說明，與會者表示更能了解孩子沈迷網路的原因，也學習到有效的親子溝通技巧。國教署表示，鼓勵學校教育人員使用網路使用習慣相關量表，及早發現網路沈迷的高危險群學生。

國教署委託亞洲大學網路成癮防治中心於10月中旬舉辦「青少年幸福不迷網：3天2夜無網路住宿親子工作坊」。國教署指出，本次研習會由柯慧貞分享提升健康上網動機、辨識手機網路沉迷高風險情境、培養新因應技巧的輔導策略以及適性揚才的正向管教方法。

亞洲大學室內設計系副教授施勝誠分享如何以設計思考方案，提升青少年創意優勢能力和自尊，副教授廖御圻則分享如何設計團體活動提升青少年前額葉功能。會中吸引了各領域對網路成癮議題感興趣的人員，如教師與學務輔導人員、臨床心理師、諮商心理師、社會工作師、家長、相關領域學生等200名參與研習。

柯慧貞指出，相關人員在參加營隊後表示，更能辨識網路沉迷、了解孩子沉迷網路的原因，也學習到數位使用的教養策略以及有效的親子溝通技巧。九成六的參與學員表示，在活動中感到關心和接納、交到更多朋友、了解到網路使用的誘惑情境、拆解思考炸彈，也更能以自我肯定拒絕他人的不當邀約。

國教署表示，將持續推動學生安全上網，培養學生正確網路使用態度、技能和習慣；另將鼓勵學校教育人員善用網路使用習慣相關量表，及早篩檢，即早發現網路沉迷的高危險群學生，提供諮詢並視個案需要，轉介專業諮商輔導或醫療院所，以協助學生有效揮別迷網。

國教署 網路成癮 親子

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