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教育部補助偏鄉離島537幼兒園 規劃在地輔導措施

中央社／ 台北26日電

教育部113學年度投入新台幣1300萬元經費，一共補助離島、偏鄉537所幼兒園，規劃在地的輔導措施，提升教保人員的專業知能，進而改善學前教育的品質。

教育部今天發布新聞稿，113學年度支持服務輔導計畫協助的幼兒園數量，較112學年度增加了199園。

嘉義縣阿里山鄉立幼兒園新美班、來吉班教保服務人員，利用假日進修取得教保員資格及研究所學歷，提升專業知能。在多年努力下，從傳統的簿本教學轉變為自編主題課程，鼓勵幼童走出教室，拜訪部落、與老人日照中心「老幼共學」，增進接觸族語與文化的機會。

台中市和平區立幼兒園雙崎分班，在補助下前往其他優質幼兒園觀摩，進而開始建構在地的泰雅文化課程，讓幼兒學習更有脈絡。近年雙崎分班更由參訪者轉變為受訪者的角色，讓教保人員的信心大增。

教育部表示，將持續提供教保服務人員輔導與支持，提升專業知能，進而縮短偏鄉離島孩子學習路程，培養未來勇敢逐夢的能力。

偏鄉 幼兒園 教育部

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