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班班無冷水僅能喝滾燙熱水？ 新北教育局將盤點做調整

聯合報／ 記者李成蔭葉德正／新北即時報導
新北市議會今總質詢，新北市長侯友宜（右）答詢。記者李成蔭／攝影
新北市議會今總質詢，新北市長侯友宜（右）答詢。記者李成蔭／攝影

「班班有鮮奶」讓孩童喝牛奶無虞，不過要喝到「順口」的水則出現困難，新北市議員張嘉玲指出，接獲陳情新北校園飲水機出來都是滾燙熱水，孩童一時難以飲用，還得放涼，真的是猶如落後國家。新北市長侯友宜表示，這會來做調整及備案，尤其讓孩童在夏季可以喝到冷水。

新北市議會今總質詢，張嘉玲於質詢有關校園飲水機問題，她表示，孩童下課僅有十分鐘時間，但受限飲水機數量及機型等綜合情況，常常是只能裝滾燙熱水放涼，尤其夏季時更是令人痛苦，目前已經接到不少陳情。

張嘉玲表示，現在孩童有牛奶可以喝，但夏季卻喝不到冰水，檢視現有校園飲水機型，很多其實是規格造成的問題，無法在短時間內喝到冰水，很多機型也是出水量不夠；喝水是最基本的問題，希望透過規格及數量提高來解決，台灣不是落後國家。

侯友宜表示，這是要來整體調整一下，看看除了新機型外，夏季喝冷水機率比較高，看怎麼讓夏季冷水儲存量比熱水多一些，也會思考備案，比如冷水儲水桶等；新北教育局長張明文也說會來盤點全市情況做完整方案。

張嘉玲提到，錦和運動公園停車場落成一段時間，但公園原本好玩的都不見了，因此接到不少民眾反映；另外，園內前半段無遮蔭處，不少民眾會到後半段休憩，但因為沒有設置座椅，導致不少民眾要「自帶椅子」前往，建議除增加座椅外也要新增共融性體健設施。

侯友宜回應，拆掉以後已責則成區公所補足；農業局長諶錫輝也說，已經請公所盡快完成初步規畫，會提到明年府級平台會議審議，中坑山步道座椅不足部分也會跟公所來討論。

另外，張嘉玲接續質詢，包含民有寵物公園排水設計問題、中和莒光中山路口及中和高中周邊停車問題，以及員山路兒童交通議題等。侯友宜及有關局處長也表示會改善，交通等提車問題，也會盡力尋找用地，加強相關宣導及指引等。

錦和運動公園停車場落成一段時間，但公園原本好玩的都不見了，不少民眾反映。圖／聯合報系資料照片
錦和運動公園停車場落成一段時間，但公園原本好玩的都不見了，不少民眾反映。圖／聯合報系資料照片
「班班有鮮奶」讓孩童喝牛奶無虞，不過要喝到「順口」的水則出現困難，新北市議員張嘉玲指出，接獲陳情新北校園飲水機出來都是滾燙熱水，孩童一時難以飲用，還得放涼。圖／聯合報系資料照片
「班班有鮮奶」讓孩童喝牛奶無虞，不過要喝到「順口」的水則出現困難，新北市議員張嘉玲指出，接獲陳情新北校園飲水機出來都是滾燙熱水，孩童一時難以飲用，還得放涼。圖／聯合報系資料照片
新北市議會今總質詢，議員張嘉玲（右）於質詢有關校園飲水機問題，新北市長侯友宜（左）答詢。記者李成蔭／攝影
新北市議會今總質詢，議員張嘉玲（右）於質詢有關校園飲水機問題，新北市長侯友宜（左）答詢。記者李成蔭／攝影

侯友宜 飲水機

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