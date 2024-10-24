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日本國立藝術研究中心攜手我C-LAB 推動人才交流

中央社／ 台北24日電
C-LAB與日本國立藝術研究中心簽MOU 財團法人台灣生活美學基金會董事長彭俊亨（左）代 表台灣當代文化實驗場（C-LAB），23日與日本國立 藝術研究中心執行長片岡真實（右）簽合作備忘錄 （MOU），將開拓雙方策展、行政人才培育與國際藝 術交流。中央社
C-LAB與日本國立藝術研究中心簽MOU 財團法人台灣生活美學基金會董事長彭俊亨（左）代 表台灣當代文化實驗場（C-LAB），23日與日本國立 藝術研究中心執行長片岡真實（右）簽合作備忘錄 （MOU），將開拓雙方策展、行政人才培育與國際藝 術交流。中央社

台灣當代文化實驗場（C-LAB）開拓藝術合作機會，與日本國立藝術研究中心（NCAR）簽合作備忘錄（MOU），將聚焦策展、行政人才培育與國際藝術交流。

NCAR執行長片岡真實23日與負責執行C-LAB的財團法人台灣生活美學基金會董事長彭俊亨簽MOU，片岡真實透過C-LAB新聞稿表示，NCAR與C-LAB在當代藝術領域有許多相似挑戰與機遇，合作將為雙方營造更多共創機會，推動走向國際共同願景。

彭俊亨感謝片岡真實肯定C-LAB表示，簽約象徵台、日深厚友誼基礎從現在式延續到未來式，將加強策展、藝術行政領域交流，也將結合各自文化資源與專長，讓策展人、藝術家、創作者與藝術行政人才在國際舞台發光發熱。

日本管理國立美術館的組織「獨立行政法人國立美術館」2023年成立日本國立藝術研究中心（NationalCenter for Art Research），致力連結國內、外美術館、研究機構和社會各界，除各項研究，還蒐集傳遞資訊、促進藝術館藏利用、建立人脈網絡、拓展學習及支持藝術家活動等。

NCAR和C-LAB未來可能合作國際策展工作坊、跨國參訪考察及策展培訓課程，除策展專業內容，也將探討科技、環境與文化多樣性等全球議題，提升年輕策展人國際視野與專業能力，推動東亞藝術機構間知識與資源共享，為新生代策展人提供專業互動平台。

C-LAB執行長謝翠玉表示，C-LAB非常重視藝術人才培養與跨機構、跨國合作，期待與NCAR的連結有更多創新合作計畫與創意，C-LAB也將持續作為台灣與國際藝術界連結平台，促進跨文化深入對話。

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