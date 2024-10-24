澳洲師生回訪金門與學伴相見歡 展開7天教育文化交流

來自澳洲的20名學生與7名師長今天抵達金門，展開為期7天的教育與文化交流活動，此次回訪是澳洲塔斯馬尼亞與金門長期國際教育交流合作的延續，也是自疫情爆發後首次重啟的互訪活動。塔斯馬尼亞師生此次來到金門都相當開心，也急著跟學伴聯繫與交流，再看到闊別許久的金門學伴，兩邊的學生都超開心的，嘰嘰喳喳的聊個不停。

金門縣副縣長李文良今天下午偕同教育處副處長洪蘋萱、金湖國中校長莊錦智等人到水頭碼頭等待搭乘小三通船班來金門的澳洲團師生，李文良表示，這次塔斯馬尼亞師生的回訪不僅代表疫情後國際交流的逐步恢復，更是深化兩地友誼與教育合作的重要機會，我們期望雙方學生在這次互動中學會包容和理解，並開闊國際視野，對彼此的文化有更深刻的認識。

據了解，因為廈門海域風浪大，原本大陸宣布從12點起小三通的船班停止開航，李文良得知後，也協助跟陸方溝通，後來才又加開一航次的船班，讓塔斯馬尼亞師生可以順利搭乘13點30分的船班從廈門到金門，此次排定的行程沒受到影響。

今年暑假金門縣國中8年級學生赴澳洲塔斯馬尼亞進行3週學習與文化交流，此次參與者來自塔斯馬尼亞Devonport High、Burnie High、Reece High及Wynyard High4所不同學校，成員包括7位師長與20名學生，他們此次造訪金門算是回訪，也為雙方學生再次提供了互動交流的機會，這也讓許多曾赴澳洲參加過交流的金門學生倍感期待。

帶隊教師Allison曾經待過台北和台中擔任外籍教師共5年，她表示，非常喜歡金門優美的環境以及舒適的步調。學生雖然歷經長途的奔波，但是他們在前往金門的船班上絲毫感受不到任何疲憊，因為大家都很興奮能來到學伴們居住的島嶼。

塔斯馬尼亞師生將於明日起至周二與金城國中、金湖國中及金寧中小學的學生共同上課體驗校園作息、參與課內外活動，校方也安排多樣的文化體驗課程，諸如紅龜粿製作、書法及國畫實作、國樂體驗等，讓塔斯馬尼亞學生深入了解金門，進行跨文化學習。