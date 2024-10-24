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信任科學、邁向永續 第五屆台灣科學節11月2日起跑

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台灣科學節起跑，今年有多種科普活動還有戲劇展演、遊戲、影展等等，歡迎民眾參加。圖／國立科學工藝博物館提供
台灣科學節起跑，今年有多種科普活動還有戲劇展演、遊戲、影展等等，歡迎民眾參加。圖／國立科學工藝博物館提供

教育部「2024 第五屆台灣科學節」11月2日至10日登場。教育部表示，今年響應聯合國教科文組織世界科學日主題「Building Trust in Science」，以「信任科學 邁向永續」為題，有科學依據的政策，將有助於人類在環境保護、經濟成長和社會進步之間面面俱到，對科學的理解與信任，將提高以科學為基礎的決策力與執行效率。

教育部今天由教育部次長林騰蛟、國家科學及技術委員會主秘林廣宏、5大科學博物館長及23個科普基地代表，共同宣布台灣科學節隆重登場，超過1,800場次的科普活動，精采可期。

本屆透過論壇、戲劇、科學演示、影展等多場豐富科普活動讓全民認識科學，從精彩豐富的系列活動中親近科學及提升科學素養，進而建立對科學的信任，邁向永續發展的目標。

教育部林騰蛟次長表示，信任科學對於實現聯合國17項永續發展目標至關重要，希望透過多元的科普活動讓全民認識科學，從精彩豐富的系列活動中親近科學及提升科學素養，建立對科學的信任，邁向永續發展的目標。

活動包括基隆國立海洋科技博物館「水下機器人實作工作坊」，透過實際操作ROV水下機器人，反思人類與海洋環境的關係；國立臺灣科學教育館「大型科研創作-轉動科學響應世界」，結合聲學、動力學、化學、電學及光學與民眾共同創作大型作品，並於世界科學日轉動等等。

另外國家太空中心、中華電信學院5G垂直展示場域、等等也有各種科普活動，5大科學博物館也有系列展示活動與遊戲、電影，歡迎民眾參與。

博物館 教育部 永續

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