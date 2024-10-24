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總統教育獎得主遭歧視 張善政到校鼓勵籲「惡意不應存在」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
總統教育獎得主孫瑜蔓（右四）疑似遭同學揶揄，桃園市長張善政（右五）今天親自到校探視、鼓勵。記者朱冠諭／攝影
總統教育獎得主孫瑜蔓（右四）疑似遭同學揶揄，桃園市長張善政（右五）今天親自到校探視、鼓勵。記者朱冠諭／攝影

桃園市建國國中7年級學生孫瑜蔓是今年總統教育獎得主，卻疑似遭同學揶揄「有病才得獎」，不僅賴清德總統知情後留言送暖，桃園市長張善政今天也親自到校鼓勵，強調「任何惡意攻擊或歧視言論，都不應該在我們的社會中存在。」

孫瑜蔓4歲時被診斷出先天性聽力障礙，須配戴助聽器才能清楚聽到聲音，憑藉自身努力克服種種難關，今年獲得總統教育獎肯定，不料得獎後，卻意外聽到同學說「是因為有病才得獎」。聽聞此事的孫媽媽相當難過，也在Threads上紀錄此事，引發熱議。

賴總統得知後隨即留言，孫瑜蔓獲獎是當之無愧。張善政今天也親自到建國國中探視學生，他表示，孫瑜蔓在學業上表現出色，以堅韌毅力克服生活中的挑戰，大讚她在逆境中依然保持積極心態，勇敢面對挑戰，是全市學子的楷模。

張善政表示，總統教育獎並非單以成績評斷，孫瑜蔓勇敢面對先天性聽力障礙，不僅考取英語資優班，英語對話流利順暢，喜愛舞蹈的她更站上全國街舞競賽舞台、發光發熱，這樣的精神令人敬佩，獲得總統教育獎實至名歸。

張善政也分享勵志歌曲「Never give up on your dreams」，鼓勵所有學子無論背景如何，所有獲獎者都值得尊敬與鼓勵，「任何惡意攻擊或歧視言論，都不應該在我們的社會中存在。」

教育局表示，將持續關注並提供必要的支持與輔導，確保每位在校學生，不受到不當言論影響，與所有學校攜手，共同營造更健康、友善的學習環境。

張善政 英語

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