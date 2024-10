總統教育獎得主遭歧視 張善政到校鼓勵籲「惡意不應存在」

桃園市建國國中7年級學生孫瑜蔓是今年總統教育獎得主,卻疑似遭同學揶揄「有病才得獎」,不僅賴清德總統知情後留言送暖,桃園市長張善政今天也親自到校鼓勵,強調「任何惡意攻擊或歧視言論,都不應該在我們的社會中存在。」

孫瑜蔓4歲時被診斷出先天性聽力障礙,須配戴助聽器才能清楚聽到聲音,憑藉自身努力克服種種難關,今年獲得總統教育獎肯定,不料得獎後,卻意外聽到同學說「是因為有病才得獎」。聽聞此事的孫媽媽相當難過,也在Threads上紀錄此事,引發熱議。

賴總統得知後隨即留言,孫瑜蔓獲獎是當之無愧。張善政今天也親自到建國國中探視學生,他表示,孫瑜蔓在學業上表現出色,以堅韌毅力克服生活中的挑戰,大讚她在逆境中依然保持積極心態,勇敢面對挑戰,是全市學子的楷模。

張善政表示,總統教育獎並非單以成績評斷,孫瑜蔓勇敢面對先天性聽力障礙,不僅考取英語資優班,英語對話流利順暢,喜愛舞蹈的她更站上全國街舞競賽舞台、發光發熱,這樣的精神令人敬佩,獲得總統教育獎實至名歸。

張善政也分享勵志歌曲「Never give up on your dreams」,鼓勵所有學子無論背景如何,所有獲獎者都值得尊敬與鼓勵,「任何惡意攻擊或歧視言論,都不應該在我們的社會中存在。」

教育局表示,將持續關注並提供必要的支持與輔導,確保每位在校學生,不受到不當言論影響,與所有學校攜手,共同營造更健康、友善的學習環境。