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全國最大機器人競賽 明新、正修科大奪金各奪20萬獎金

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
教育部副司長柯今尉（中）與自動組、遙控組兩隊冠軍合影。圖／北科大提供
教育部副司長柯今尉（中）與自動組、遙控組兩隊冠軍合影。圖／北科大提供

全國規模最大的機器人設計競賽「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」於19日落幕，歷經半年審查選拔，最終16校、34支隊伍於北科大競逐最高榮譽與95萬獎金。最終由明新科大、正修科大團隊分獲自動組及遙控組第一名，各獲20萬元獎金。

本屆主辦單位北科大介紹，本屆競賽主題為「華山燈會」，以台灣節慶文化為主旨，結合科技發展與人文思維，共設六種挑戰關卡，模擬機器人拾取燈籠、走向前往燈會的小徑、進入會場後一一裝點燈會會場，最終在高漲氣氛下點亮主燈，迎向璀璨的勝利之光。

比賽分為「自動組」與「遙控組」，參賽隊伍需精心設計出可以辨識抓取圓球、越過障礙、穩定延長並精準放置圓球、精巧組裝道具的機器人，分別由機器人自主行動，或由參賽者遙控機器人的方式完成關卡。

一路從初賽、複賽競爭中脫穎而出，緊接著在19日下午冠亞軍賽中拔得頭籌的勝利隊伍，分別為自動組競賽獎第一名明新科技大學「MUST-ME」、遙控組競賽獎第一名正修科技大學「正修-前鋒」，二組冠軍隊伍除各獲獎金，並獲補助赴日觀摩2024機器人大賽。

北科大副校長任貽均表示，「TDK盃全國大專校院創思設計與製作競賽」自1997年由北科大開辦至今，已邁入第28年，將創思設計與製作的精神主軸傳承至今，相信選手們經歷這次實戰磨練，將永不放棄、突破困境的精神投入未來職涯，成為明日工業領域的新興棟樑。

教育部副司長柯今尉則說，教育部相當重視同學們創思設計及技術實作能力，長期與TDK文教基金會攜手舉辦本項重大競賽，使參賽學子學習將科技應用與人文思維相輔相成，進而提升產業人才的競爭力。明年第29屆競賽將延續傳承，交棒國立雲林科技大學主辦，「歡迎舊雨新知共襄挑戰。」

明新科大「MUST-ME」隊拿下自動組競賽獎冠軍，圖為該隊機器人「乖乖聽話」。圖／北科大提供
明新科大「MUST-ME」隊拿下自動組競賽獎冠軍，圖為該隊機器人「乖乖聽話」。圖／北科大提供

正修科大「正修-前鋒」獲遙控組競賽獎冠軍，圖為該隊機器人「ONE保龍」。圖／北科大提供
正修科大「正修-前鋒」獲遙控組競賽獎冠軍，圖為該隊機器人「ONE保龍」。圖／北科大提供

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