國家講座主持人 陳文章2度獲獎

教育部昨日公布廿八屆國家講座主持人八位、六十八屆學術獎十七位，將分別核給三年合計六百萬獎助經費及獎金九十萬元。國家講座主持人中五位來自國立台灣大學，另包括校長陳文章在內四人二度獲獎，成為終身榮譽國家講座主持人。

本屆國家講座主持人人文及藝術領域從缺，社會科學、數學及自然科學、生物及醫農科學、工程及應用科學等則分別選出一至三人。社會科學領域選出台大教授李怡庭、陳聖賢；數學及自然科學領域台大教授林麗瓊、陽明交大教授賴明治；生物及醫農科學領域則選出台大教授楊志新；工程及應用科學領域則由成大教授蔡明祺教授、台大教授陳文章以及陽明交大教授黃金維獲得。

教育部也表示，李怡庭、賴明治、楊志新、陳文章等四人二度獲獎，依規定將成為終生榮譽的國家講座主持人。

此外，學術獎則由台大教授張小虹、鄭守夏、陳俊顯；中大教授李孝悌；中研院研究員齊莉莎、許育進、陳明郎、李景輝、余家富、謝清河；國衛院研究員譚澤華、謝興邦；成大教授楊瑞珍；清大教授銀慶剛、何榮銘、葉均蔚，以及陽明交大教授曾新穆獲得。

教育部指出，國家講座主持人獎是教育部最高學術暨教學獎項，已累計遴選出一六九位，提供每位主持人三年獎助經費；學術獎則是我國歷史最悠久的學術獎項，迄今五○四人獲獎。